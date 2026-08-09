O treinador do Real Madrid, José Mourinho, pôs fim à polêmica em torno do futuro do promissor meia Thiago Pitarch, de 19 anos, ao decidir manter o jogador no elenco do time principal na nova temporada, recusando assim as propostas de empréstimo apresentadas por vários clubes, com destaque para o inglês Fulham, comandado pelo técnico espanhol Álvaro Arbeloa.

Segundo o jornal espanhol "As", Pitarch estará sob as ordens diretas de Mourinho em todos os momentos, apesar de estar registrado oficialmente pelo time reserva do Castilla, devido ao grande número de jogadores inscritos na lista do time principal, numa medida que reflete a confiança do treinador português nas capacidades do jovem jogador.

Essa decisão vem após uma temporada excepcional do jogador, que recentemente se sagrou campeão do Campeonato Europeu Sub-19 com a seleção espanhola, tendo sido um dos principais destaques da "La Roja" no torneio continental, o que reforçou sua posição como um dos mais importantes talentos em ascensão do futebol espanhol.

Pitarch enfrentava 3 possibilidades para o seu futuro: permanecer no time principal, retornar ao Castilla de forma definitiva, ou sair por empréstimo para ganhar experiência em outra liga, antes de Mourinho resolver a questão em favor da primeira opção.

No entanto, a trajetória do promissor jogador sofreu um revés temporário após sua lesão no primeiro treino com o time merengue, logo após seu retorno do torneio europeu, mas os relatórios médicos indicam que ele estará apto a atuar em cerca de um mês, o que lhe dá a oportunidade de participar dos preparativos finais antes do início oficial da temporada.

A decisão de Mourinho representa uma nova aposta nos talentos da academia merengue, num momento em que o clube busca alcançar o equilíbrio entre o investimento nas grandes estrelas e a confiança nos jovens jogadores promissores, especialmente após o progresso positivo alcançado por Pitarch ao longo da última temporada.