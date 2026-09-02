O Real Betis anunciou, nesta quarta-feira, a contratação oficial do meia espanhol Dani Ceballos, com um contrato que se estende até o verão de 2029, marcando seu retorno ao clube onde teve início sua trajetória, após nove anos desde sua saída rumo ao Real Madrid.

O retorno de Ceballos acontece em um momento instigante, já que ele pode fazer sua estreia com a camisa do Betis diante de sua ex-equipe, o Real Madrid, quando o clube andaluz receber o rival merengue na noite da próxima sexta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

O Betis confirmou, em seu site oficial, que Ceballos assinou um contrato de três temporadas, após uma passagem repleta de conquistas com o Real Madrid, período no qual foi campeão de 3 títulos da Liga dos Campeões da Europa e dois títulos do Campeonato Espanhol, além de diversas taças nacionais e continentais. Ele também já havia conquistado a Copa da Inglaterra com o Arsenal durante seu período de empréstimo ao clube londrino.

O duelo de sexta-feira carrega um caráter especial para Ceballos, que viveu uma temporada difícil no Real Madrid sob o comando do ex-técnico Álvaro Arbeloa, depois de ir perdendo gradualmente espaço em seus planos técnicos.

Reportagens do jornal espanhol "Marca" indicaram que a relação entre as duas partes chegou a um beco sem saída após uma reunião tensa dentro do centro de treinamento, na qual Ceballos pediu para não conversar mais com o treinador até o fim da temporada, antes de ser deixado de fora da lista da equipe no confronto contra o Betis na temporada passada, o que reforçou as especulações sobre o encerramento de seu futuro no clube merengue.

Reportagens da imprensa também apontaram que Arbeloa justificou a exclusão do jogador afirmando que só convocava os atletas que considerava adequados, enquanto veículos de imprensa espanhóis confirmaram que a divergência entre o treinador e o jogador foi um dos principais motivos por trás do afastamento de Ceballos das partidas nos últimos meses da temporada, antes de sua saída definitiva do Real Madrid neste verão.

Ceballos está agora diante de seu primeiro teste com a camisa do Betis, e pode ter uma oportunidade ideal de responder dentro de campo, ao enfrentar o Real Madrid apenas alguns dias após seu retorno ao clube que o revelou.

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