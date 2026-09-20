Mark Casadó, destaque do Barcelona que atualmente joga pelo Deportivo La Coruña por empréstimo, foi obrigado a deixar o campo após meia hora da partida de sua equipe contra o Real Betis, em razão de uma forte lesão no ombro.

A lesão de Casadó ocorre simultaneamente à contusão sofrida por Andreas Christensen, destaque do Barcelona, na musculatura do quadríceps da coxa esquerda, durante a partida contra o Sevilla, no último sábado, pela sétima rodada de La Liga, além da lesão de Joan García, goleiro da equipe catalã, no menisco do joelho direito, durante o confronto com o Racing Santander.

O jornal Sport relatou que Casadó caiu de maneira equivocada após colidir com o jogador do Real Betis Marc Roca, o que gerou uma situação de preocupação.

Casadó foi obrigado a deixar o gramado depois de demonstrar dor com clareza, sendo substituído por Diego Villares.

As primeiras impressões não parecem tranquilizadoras, pois, após sofrer o choque, Casadó foi ouvido dizendo aos médicos de sua equipe "quebrou", em referência à clavícula, apontou para seu ombro direito e pediu a substituição imediatamente.

Casadó havia disputado suas primeiras partidas pela equipe na emocionante vitória sobre o Villarreal no estádio La Cerámica, antes de fazer sua primeira aparição como titular no empate com o Getafe.

Será preciso aguardar a realização dos exames médicos e a divulgação do boletim do Deportivo La Coruña para saber com precisão a gravidade da lesão de Casadó no ombro.

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora