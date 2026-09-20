Mark Casadó, jovem destaque do Barcelona que atualmente joga por empréstimo no Deportivo La Coruña, foi obrigado a deixar o campo após meia hora da partida de sua equipe contra o Real Betis, ao sofrer uma forte lesão no ombro.

A lesão de Casadó ocorre em meio à lesão de Andreas Christensen, jogador do Barcelona, no músculo quadríceps da coxa esquerda, durante a partida contra o Sevilla, no último sábado, pela sétima rodada de LaLiga, e à lesão de Joan García, goleiro da equipe catalã, no menisco do joelho direito, durante o confronto com o Racing Santander.

O jornal Sport informou que Casadó caiu de forma equivocada após a colisão com o jogador do Real Betis, Marc Roca, o que gerou uma onda de preocupação.

Casadó foi obrigado a deixar o gramado, após demonstrar claramente sinais de dor, e Diego Villares entrou em seu lugar.

As primeiras impressões não parecem tranquilizadoras, pois, após sofrer a colisão, Casadó foi ouvido dizendo aos médicos de sua equipe "quebrou", em referência à clavícula, apontando para o ombro direito e pedindo a substituição imediata.

Casadó havia disputado seus primeiros jogos com a equipe na emocionante vitória sobre o Villarreal no estádio La Cerámica, antes de fazer sua primeira aparição como titular no empate com o Getafe.

Será preciso aguardar a realização dos exames médicos e a divulgação do relatório do Deportivo La Coruña para saber com precisão a gravidade da lesão de Casadó no ombro.

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