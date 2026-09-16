Aos 32 anos e com mais de 600 jogos oficiais no futebol profissional, Marcel Sabitzer é um veterano que provavelmente nada consegue tirar do sério com facilidade. O meio-campista, a serviço do Borussia Dortmund desde 2023, já foi alvo com frequência de rumores e especulações dos mais diversos tipos.

Assim, o verão de transferências passado provavelmente não teve nada de especial para Sabitzer. Ainda assim, houve um certo burburinho em torno do austríaco, que ficou mais alto especialmente perto do fim da janela.

Isso tinha a ver, por um lado, com seu status esportivo atual. Sabitzer viveu um permanente sobe e desce em suas três temporadas disputadas pelo BVB. Muitas vezes seu desempenho deixou a desejar, raramente ele conseguiu prolongar fases brilhantes, que de fato também existiram. Em resumo: nesse período, apesar de 117 partidas oficiais, faltou a Sabitzer a consistência necessária para ser titular absoluto a longo prazo.

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Quando termina o contrato de Marcel Sabitzer com o BVB?

Ele até saiu da temporada passada com esse status, mas isso se deveu principalmente à ausência de Felix Nmecha por lesão. Sabitzer esteve na equipe titular 26 vezes na temporada passada, e sua produção, com cinco participações em gols, foi modesta. Sua perspectiva no meio-campo central ou defensivo era limitada. Além de Nmecha, o técnico Niko Kovac passou a dar cada vez mais chances a Jobe Bellingham.

E como o contrato de Sabitzer vai até o fim de junho de 2027, e o BVB contratou Joey Veerman, um titular para a sua posição, ele naturalmente entrou na roda de rumores. Assim, em meados de agosto, houve bastante especulação quando Sabitzer, em um encontro da equipe, fez uma "saída relâmpago" e já foi embora de novo antes de os últimos companheiros de time chegarem ao local.

Há duas semanas, porém, ficou claro: Sabitzer vai permanecer no Borussia pelo menos até a pausa de inverno. Porque está "satisfeito" em Dortmund, como seu empresário Roger Wittmann anunciou no Deadline Day à Sky. No seu atual empregador, Sabitzer pode atuar em "alto nível", informou Wittmann.

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Marcel Sabitzer teve "dez consultas diferentes" no verão

Portanto, isso talvez não fosse o caso nessas "dez consultas diferentes" que, segundo o empresário, chegaram para Sabitzer. O BVB certamente não teria recusado se uma oferta compatível com o mercado tivesse aparecido pelo jogador de 102 partidas pela seleção. Como isso não aconteceu, Sabitzer inicia em Dortmund sua turnê de despedida. "No próximo ano", explicou Wittmann de forma significativa, seu cliente poderá então avaliar todas as opções.

Uma dessas opções não será o Borussia. O clube não planeja renovar com Sabitzer. E por um bom motivo: ele não apenas ficou aquém das expectativas esportivamente, como também ganha muito dinheiro. Estima-se que Sabitzer, por quem um dia se pagaram 19 milhões de euros ao Bayern de Munique, receba 8 milhões de euros por ano. As contratações de Veerman, Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias devem ganhar, cada uma, no máximo metade disso.

Trata-se, portanto, de uma história muito conhecida e ao mesmo tempo dolorosa para o BVB: jogadores que, em comparação com o que entregam em campo, recebem dinheiro demais cumprem seus contratos muito bem remunerados até o fim. Foi assim, por exemplo, com Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle ou Salih Özcan. Quem poderia culpá-los?

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"Pereba": mulher de Marcel Sabitzer rebate usuário grosseiro

A resposta é simples: as pessoas nas redes sociais, é claro! Lá, diante de atuações fracas em muitas ocasiões, Sabitzer já havia sido escolhido há bastante tempo como vilão. Recentemente, a situação chegou a escalar a ponto de a esposa de Sabitzer, Katja, intervir no Instagram.

Um usuário havia escrito sob uma publicação com as declarações de Wittmann que ele "realmente esperava que tivéssemos nos livrado desse pereba". A esposa de Sabitzer, vencedora em 2014 do programa de TV 'Der Bachelor', respondeu: "Eu adoraria saber o que você conquistou na sua vida?" A réplica maldosa veio em seguida: "Eu participei do Bachelor, e você?" A mulher de Sabitzer respondeu novamente: "Nossa, vocês são todos tão maldosos. Sua resposta diz tudo sobre você. Você não sabe absolutamente nada sobre a minha vida."

O problema de Sabitzer é que ele é visto por muitos ao redor do BVB como um fardo do passado. Ele representa o Dortmund dos anos anteriores, que investia muita taxa de transferência e salário em jogadores estabelecidos, um pouco mais velhos, mas que ofereciam pouco em troca. A abordagem de fato revigorante da nova direção esportiva e a janela de transferências passada do ativo diretor esportivo Ole Book alimentaram recentemente a esperança de que o clube também se livraria de jogadores como Sabitzer, Ramy Bensebaini e Emre Can.

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Marcel Sabitzer foi usado recentemente pelo BVB na faixa ofensiva

É bem possível que para isso seja preciso apenas mais um ano de paciência. Até aqui, no entanto, está longe de ser o caso de Sabitzer não poder agregar valor à equipe.

Kovac aprecia sua experiência, sua maneira agressiva de jogar e sua flexibilidade. Isso também faz parte da verdade: Sabitzer é um desses meias versáteis de área a área dos quais o BVB teve claramente jogadores demais no elenco recentemente. Sua falta de consistência também tem a ver com o fato de Sabitzer quase nunca ter atuado por um período mais longo na mesma posição.

Isso também vai marcar seu ano designado como o último em Dortmund. Com Nmecha, Bellingham e Veerman, o centro está congestionado. Sabitzer terá de atuar, como na seleção austríaca, na qual por causa da alta carga dos últimos anos futuramente fará uma pausa, pelos dois lados ofensivos e pelos meio-espaços. Até aqui, Kovac ainda não lhe deu uma chance como titular na Bundesliga.

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Marcel Sabitzer provavelmente será apenas um jogador de rotação no BVB

Contra o Villarreal, pela Champions League, Sabitzer, no entanto, começou jogando e teve uma atuação aceitável, na qual mostrou muita intensidade e algumas boas recuperações de bola. Também como opção vinda do banco, rebatizada por Kovac de "finisher", ele foi bem recentemente. Foi Sabitzer quem deu a assistência para o gol de voleio de Nmecha, há pouco, contra o Paderborn.

Se nenhum de seus concorrentes se machucar, tudo indica que o papel de Sabitzer como jogador de rotação não vai mudar muito mais. A menos que ele encontre na posição ofensiva a efetividade que mostra ali, como jogador do Dortmund, na ÖFB: em 31 jogos pela seleção desde 2023, Sabitzer marcou expressivos 13 gols. Antes de sua época no BVB, haviam sido apenas seis gols em 42 partidas.

Marcel Sabitzer: seus números de desempenho no BVB