O Barcelona vive uma fase positiva sob o comando de seu treinador alemão Hans Flick, com a equipe iniciando a temporada em ritmo firme e acompanhada de bons resultados, além da crescente assimilação dos jogadores ao estilo do técnico. No entanto, o zagueiro francês Jules Koundé saiu dos planos como titular nas últimas semanas, chegando ao ponto de disputar três partidas consecutivas sem jogar um único minuto.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o jogador francês não participou dos confrontos contra Levante, Racing e Sevilla, uma situação que chamou a atenção especialmente na última partida, quando Koundé voltou ao estádio "Sánchez Pizjuán", onde deixou uma marca notável durante seus anos no Sevilla. Apesar da calorosa recepção da torcida, o zagueiro acompanhou o duelo do banco de reservas em uma noite especial diante de seu antigo clube.

A situação de Koundé ganha crescente importância esportiva para além do aspecto emocional, já que ele só atuou como titular em apenas duas das oito primeiras partidas da temporada, com seu papel na posição de lateral-direito recuado diante da ascensão do jovem Xavi Espart e do forte nível apresentado por Eric García nessa posição.

Surge atualmente uma nova oportunidade diante do internacional francês para mudar sua situação de participação, já que a lesão do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen mudou o cenário na linha defensiva, depois de ele ter conquistado a admiração de Flick como parceiro de Pau Cubarsí, deixando sua ausência nas próximas semanas o treinador alemão com menos opções para completar a linha de trás.

Koundé pode aproveitar essas circunstâncias para voltar a atuar em uma posição que conhece bem, renovando a vantagem de sua flexibilidade tática em favor da equipe. Apesar de Flick contar com o francês essencialmente como lateral desde o início da temporada passada, a carência numérica na profundidade da defesa pode levar o treinador a colocá-lo de volta como zagueiro central.

Koundé atuou apenas dez minutos na posição de zagueiro central nas cinco partidas em que participou nesta temporada, mas a lesão de Christensen pode mudar esses planos.

O zagueiro francês foi o único jogador do Barcelona a realizar treinamentos após a partida contra o Sevilla, apesar de não ter jogado um único minuto, ciente da necessidade de buscar novamente conquistar a confiança do treinador.

O Barcelona precisa de peças prontas na defesa, o que dá a Koundé uma oportunidade favorável de recuperar seu lugar e alternar entre a posição de lateral e a de zagueiro central, oferecendo uma solução confiável a Flick durante todo o período de ausência do jogador dinamarquês, colocando a decisão novamente em suas mãos.

A próxima data Fifa oferece uma oportunidade adicional para o jogador recuperar o ritmo de jogo, após ser convocado pela seleção da França para disputar quatro partidas amistosas para retomar o ritmo de competição e a sensação de seu papel de destaque, com os confrontos contra Turquia, Bélgica, Itália e novamente Bélgica sendo seus próximos testes com a seleção.



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