Ele perdeu a cabeça e olhou para o céu... O que Bellingham disse após o gol de empate da Argentina?

As câmeras captaram a reação de Jude Bellingham, astro da Inglaterra, após o gol de empate da Argentina, marcado aos 85 minutos da partida.

A Argentina conseguiu reverter a desvantagem de um gol e venceu por 2 a 1 na semifinal da Copa do Mundo, garantindo assim um confronto com a Espanha no próximo domingo, na final.

Jude Bellingham, visivelmente frustrado, foi filmado em um momento de raiva após a Argentina empatar aos 85 minutos.

Lionel Messi passou a bola para Enzo Fernández, que teve tempo de sobra para chutar e mandar a bola para o fundo da rede, passando pelo goleiro Jordan Pickford.

De acordo com o jornal “The Sun”, torcedores mais atentos correram para a internet para apontar que Bellingham, de 23 anos, parecia confuso ao gritar “Está no meio do gol” enquanto olhava para o céu.

Um torcedor escreveu no site “X”: “Beckford é a última pessoa a quem se deve culpar; ele manteve o time na partida por mais tempo do que deveria”.

Outro disse: “O cara estava frustrado. Nem mesmo em seus sonhos mais loucos ele imaginaria essa reviravolta”, e outra pessoa escreveu: “A reação dele é impagável! Dá para perceber que ele já tinha superado a situação completamente”.

Um quarto torcedor comentou, ironicamente: “O placar teria sido 1 a 4 se não fosse pelo Pickford”.

Mas os torcedores também defenderam Bellingham, e um deles escreveu: “Ele só queria chegar à final. Sinto muita pena dele”.