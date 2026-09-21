O treinador da seleção da Itália, Roberto Mancini, afirmou nesta segunda-feira, em sua primeira coletiva de imprensa após seu retorno à "Azzurra", que seu objetivo é recuperar a confiança de alguns e devolver a equipe ao seu devido lugar, por meio de "um bom futebol e do controle das partidas".

Mancini disse em Coverciano, onde a seleção italiana treina atualmente em preparação para a partida da Liga das Nações da Europa nesta sexta-feira contra a Bélgica: "Sinto gratidão, quero recuperar a confiança daqueles que se sentem traídos, quero vencer".

O ex-treinador da seleção da Arábia Saudita e do Manchester City reconheceu que compreende a raiva dos torcedores após as recentes decepções da seleção da Itália, que ficou de fora das últimas 3 edições consecutivas da Copa do Mundo, de acordo com o que noticiou o jornal espanhol Marca.

Mancini acredita que a melhor forma de recuperar a confiança deles será por meio da obtenção de bons resultados.

Ele disse: "Se um torcedor se sente traído, pode ficar com raiva, e isso é compreensível. Para recuperar a confiança deles, temos que fazer as coisas do jeito certo e devolver a seleção ao seu lugar natural".

Mancini expressou seu otimismo quanto ao seu retorno e destacou: "Tenho certeza de que vamos conquistar algo nos próximos quatro anos. Eu nunca desisto".

E explicou: "Meu objetivo é formar uma equipe que controle as partidas, jogue bem e dê sempre o seu melhor. Não dá para vencer sempre, mas vamos entrar em campo para fazer isso".

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A nova fase da seleção italiana sob o comando de Mancini começará com partidas oficiais, sem disputar qualquer amistoso, por isso o treinador considera necessário acelerar o processo de construção da equipe para "entender" rapidamente os jogadores que tem à disposição.

Mancini também admitiu suas emoções intensas ao retornar à seleção italiana após três anos, e disse: "Quando voltei fiquei muito feliz. Passamos momentos maravilhosos juntos".

Depois de a Itália enfrentar a Bélgica, na sexta-feira, em Roma, pela primeira rodada da disputa do Grupo 1 da Liga das Nações da Europa, ela enfrentará a Turquia fora de casa, em 28 de setembro, antes de encarar a França no próximo dia 2 de outubro.

Mancini já havia comandado a seleção italiana na conquista da Euro 2020, antes de fracassar em levar a Azzurra às finais da Copa do Mundo de 2022, deixando o cargo em seguida. Seu retorno atual veio após a renúncia de Gennaro Gattuso na sequência do fracasso na classificação para a Copa do Mundo de 2026.

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