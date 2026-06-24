Ele não vai deixar o Liverpool... Uma solução inesperada leva Richard Hughes ao Al-Hilal

O Al-Hilal está prestes a fechar acordo com o escocês Richard Hughes, diretor esportivo do Liverpool, para que ele assuma o mesmo cargo no clube saudita na próxima temporada.

O Al-Hilal já havia iniciado negociações com Hughes para o cargo de diretor esportivo há algum tempo, mas as coisas não foram concretizadas devido à sua vontade de não deixar o Liverpool até depois da próxima janela de transferências de verão.

O jornalista italiano Sasha Tavoleri revelou, por meio de sua conta pessoal no site “X”, que foi alcançado um acordo de meio-termo, segundo o qual Hughes assumirá a gestão do mercado de transferências de verão do Al-Hilal, simultaneamente ao trabalho no Liverpool.

Tavoleri explicou que Simon Charles Francis já começou a trabalhar no Al-Hilal, como um dos membros da equipe do diretor esportivo escocês, sendo considerado seu braço direito.

Hughes comandará a janela de transferências de verão do Al-Hilal por meio de Simon Charles, antes de assumir oficialmente o cargo de diretor esportivo do clube saudita após o término da próxima janela de transferências de verão.

O príncipe Al-Waleed bin Talal, novo proprietário do Al-Hilal, deseja formar uma estrutura esportiva integrada no clube saudita, após ter adquirido 70% das ações desde o último mês de abril.

Espera-se que Hughes resolva várias questões pendentes no “Al-Hilal”, entre as quais se destacam a situação do técnico italiano Simone Inzaghi, os jogadores que deixarão o time e as novas contratações.