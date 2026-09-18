Patrick Vieira, novo técnico da seleção de Senegal, encerrou a polêmica em torno da ausência do craque Sadio Mané de sua primeira convocação, ao afirmar que o corte do atacante do Al-Nassr, da Arábia Saudita, se deu por um problema físico, e não por uma decisão relacionada ao seu futuro internacional.

Vieira surpreendeu a todos ao anunciar sua primeira lista com Senegal, visando os jogos contra Moçambique e Etiópia na estreia das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 2027, sem o nome de Mané.

Vieira explicou, na coletiva de apresentação à imprensa após sua nomeação oficial nesta sexta-feira, conforme divulgado pelo site senegalês "Seneweb", que entrou em contato diretamente com Mané antes de anunciar a lista, indicando que o jogador pode retornar às fileiras dos Leões de Teranga durante a próxima data Fifa.

O treinador francês disse: "Falei com Sadio por telefone, e ele está com um problema físico. Por esse motivo, ele não estará conosco nesta convocação, mas provavelmente estará presente na próxima."

Vieira: minha escolha por Senegal foi de coração

Vieira também abordou os aspectos financeiros ligados à sua assunção no comando da seleção senegalesa, afirmando que o dinheiro não foi o fator que definiu sua decisão de aceitar a missão.

Ele disse: "Minha escolha foi uma decisão que veio do coração, e não pelo dinheiro."

O treinador francês revelou que não hesitou por muito tempo em aceitar a proposta da Federação Senegalesa, depois de realizar sua primeira reunião com o presidente da entidade, explicando que a primeira conversa foi suficiente para convencê-lo a viver a experiência.

E acrescentou: "Desde o primeiro encontro que tive com o presidente da federação, aceitei imediatamente encarar este desafio."

Uma geração excepcional por trás da decisão de Vieira

Vieira afirmou que a existência de uma geração especial de jogadores senegaleses, aliada ao seu desejo de transmitir a experiência que adquiriu nos mais altos níveis, foi uma das principais razões que o incentivaram a aceitar a missão.

Ele disse: "Havia uma geração excepcional de jogadores prestes a surgir, e havia uma oportunidade real diante de mim para colocar minha experiência do mais alto nível a serviço deles."

O treinador francês prosseguiu, afirmando que seu objetivo principal consiste em empregar sua experiência em prol da seleção senegalesa, e trabalhar em cooperação com a federação para construir um novo projeto com os Leões de Teranga.

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