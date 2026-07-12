Ele não para de fazer história... Messi bate um novo recorde

Lionel Messi gravou seu nome, mais uma vez, em letras de ouro nos anais do futebol mundial, após estabelecer um novo recorde histórico ao alcançar a décima assistência decisiva em Copas do Mundo, tornando-se assim o melhor criador de jogadas de todos os tempos na história da competição, durante a partida das quartas de final que opôs a Argentina à Suíça no sábado.

O astro argentino, de 39 anos, deu um passe preciso e bem executado em um escanteio aos 10 minutos, que chegou ao companheiro Alexis McAlister, que abriu o placar com um gol espetacular (1 a 0), fazendo com que Messi acrescentasse mais uma conquista excepcional à sua carreira lendária.

O jogador que mais se destaca em tudo

Com essa conquista, Messi se tornou o jogador com mais participações, mais partidas disputadas, mais vitórias, mais gols marcados e mais assistências na história da Copa do Mundo — um feito grandioso que nenhum outro jogador alcançou na história do torneio mais tradicional do mundo.

Um torneio inesquecível aos 39 anos

E graças ao seu impressionante histórico de gols, que chega a 8 até o momento na competição, além de duas assistências, Messi é considerado o farol absoluto e o verdadeiro líder da equipe comandada pelo técnico Lionel Scaloni, carregando o fardo ofensivo da equipe nos momentos mais difíceis e decisivos.