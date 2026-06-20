O goleiro argelino Luca Zidane tornou-se alvo de críticas severas após a derrota dos Guerreiros do Deserto por 3 a 0 para a Argentina na Copa do Mundo de 2026.

Antes mesmo de sofrer os três gols marcados por Lionel Messi, Luca Zidane já enfrentava acusações de ter recebido tratamento de favor ao conquistar uma vaga como titular na seleção da Argélia, por ser filho de Zinedine Zidane.

O site TSA Algérie divulgou declarações de Luka Zidane durante sua entrevista ao programa espanhol El Chiringuito, nas quais ele respondeu a essas acusações.

O goleiro argelino disse: “Sempre me descrevem como o filho de Zidane, isso não me incomoda nem um pouco”.

E acrescentou: “Ser filho de Zinedine Zidane é motivo de orgulho e faz parte da minha vida pessoal e da minha carreira no futebol; aceito isso e já me acostumei. Não me incomoda nem um pouco que os torcedores me chamem constantemente de ‘filho de Zidane’”.

Ele também afirmou que o que não aceita é quando alguns o acusam de ser oportunista, de não merecer seu lugar e de dever tudo ao nome que carrega, em vez de ao seu nível e desempenho reais.

E enfatizou: “O que realmente me incomoda é que alguns dizem que o que conquistei ao longo da minha carreira no futebol se deve ao nome e à reputação do meu pai”.

E acrescentou: “É claro que isso me incomoda, sem dúvida, mas o fato de algumas pessoas repetirem que sou filho de Zidane não me causa nenhum problema”.