“Ele merecia 13 Bolas de Ouro”... Será que Messi sofreu injustiça ao longo de sua carreira?

Abdu Atif, ex-jogador da seleção saudita, reacendeu o debate sobre os prêmios individuais conquistados pelo argentino Lionel Messi, ao afirmar que o capitão do Tango merecia um número muito maior de Bolas de Ouro do que aqueles que recebeu ao longo de sua carreira.

As declarações de Atif vieram após a impressionante atuação de Messi contra a Áustria, onde marcou dois gols e levou a seleção argentina à vitória por 2 a 0 e à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, além de assumir a liderança isolada na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, com 18 gols, ultrapassando o alemão Miroslav Klose.

Atef disse ao canal “Al Arabiya”: “Uma das bênçãos de Deus para mim é ter vivido na época de Messi”, antes de fazer uma declaração que gerou muita polêmica ao afirmar: “Não sei como o craque ganhou apenas oito Bolas de Ouro; ele deveria ter ganho 12 ou 13”.

Números que levantam questões

As declarações de Atef trouxeram de volta à tona o antigo debate sobre quantas vezes Messi merecia ter sido coroado com a Bola de Ouro, especialmente porque o astro argentino permaneceu no topo por mais de 20 anos, alcançando recordes em gols, assistências e títulos coletivos e individuais.

Grande parte da torcida de Messi considera que algumas edições em que ele perdeu o prêmio mereciam uma revisão, especialmente nos anos em que apresentou um desempenho excepcional pelo Barcelona ou pela seleção argentina, enquanto o prêmio foi para outros concorrentes.

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Logo atrás de Messi vem seu eterno rival, Cristiano Ronaldo, o maior artilheiro da história do Real Madrid, com 5 Bolas de Ouro. A rivalidade entre os dois se acirrou de 2008 a 2018, antes que o astro argentino consolidasse seu reinado no futebol.

Maradona e a Copa do Mundo perdida

Atif não se limitou a falar apenas sobre a Bola de Ouro, mas também destacou que o falecido lendário Diego Maradona foi o responsável pela perda de uma grande oportunidade por parte de Messi durante a Copa do Mundo de 2010.

O ex-jogador saudita afirmou que Maradona prejudicou Messi quando assumiu o comando da seleção argentina, seja pela enorme pressão que exerceu sobre ele, seja pela gestão técnica do torneio, considerando que aquela edição foi uma das oportunidades perdidas na trajetória do capitão do Tango.

Enquanto Messi continua a escrever história na Copa do Mundo de 2026 e a quebrar recordes, um após o outro, a pergunta permanece entre os fãs de futebol: será que conquistar oito Bolas de Ouro foi suficiente para uma carreira excepcional como a do astro argentino, ou será que a história não lhe concedeu tudo o que ele realmente merece?