O Paris Saint-Germain homenageou seu craque espanhol Fabián Ruiz, após o encerramento de uma das temporadas de maior sucesso em sua carreira no futebol, logo após a conquista da Copa do Mundo de 2026 com a seleção espanhola, derrotando a Argentina.

O clube francês publicou uma foto do jogador com a camisa da seleção espanhola, cercado pelos troféus que conquistou ao longo da temporada, acompanhada da frase: “WON IT ALL”, em referência às conquistas excepcionais alcançadas pelo meio-campista durante um ano histórico.

Fabian não se contentou apenas com a conquista da Copa do Mundo; ele encerrou a temporada com um saldo impressionante de títulos, após conquistar com o Paris Saint-Germain o Campeonato Francês, a Copa da França, a Liga dos Campeões, a Supercopa da França, a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental, antes de acrescentar a isso a Copa do Mundo com a seleção espanhola.

Além disso, o meio-campista espanhol continuou a bater recordes no cenário internacional, ao atingir 50 partidas pela seleção espanhola sem conhecer o sabor da derrota — um número excepcional que reflete seu papel decisivo na “La Roja” nos últimos anos.

O título da Copa do Mundo não foi a única conquista que colocou Fabián na história, já que ele se tornou, em 2026, o único jogador a conquistar os títulos da Liga dos Campeões e da Copa do Mundo no mesmo ano, passando a integrar uma lista histórica que inclui um número restrito de estrelas que alcançaram essa façanha, entre elas Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Roberto Carlos, Sami Khedira e Raphaël Varane.

A temporada excepcional de Fabián Ruiz abriu um forte debate sobre sua legitimidade para figurar entre os principais candidatos ao Prêmio Bola de Ouro, depois de combinar brilhantismo individual com contribuições decisivas na conquista dos títulos mais importantes com o clube e a seleção.

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