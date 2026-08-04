Um relatório da imprensa espanhola elogiou o marroquino Brahim Díaz, jogador do Real Madrid, revelando ao mesmo tempo a decisão do técnico português José Mourinho quanto ao futuro do astro de Marrocos.

O jornal "AS" afirmou: "Ele chega, aceita, luta e depois se reergue novamente. É assim a cada verão. Essa é a rotina de Brahim Díaz temporada após temporada. Uma rotina que cria uma situação em que a concorrência fica cada vez mais acirrada. Mas isso não esgota sua energia; pelo contrário, faz com que ele encare cada novo começo com tranquilidade, dia após dia".

E prosseguiu: "Ele busca sempre conquistar ou recuperar um papel que o torne titular. Uma missão que começou, mais uma vez, ontem. Com seu retorno a Valdebebas, 25 dias após aquela derrota por 2 a 0 que eliminou Marrocos diante da França nas semifinais da Copa do Mundo".

O jornal destacou: "Foi o dia de Vinícius, em meio a sussurros de expectativa. A primeira aparição de Bernardo Silva. E a aparição de Díaz também. E mais do que isso, já que ele também comemorou seu vigésimo sétimo aniversário".

E continuou: "Primeiro, um exame médico no Blua Sanitas, a apenas alguns minutos do centro de treinamento. Depois, seguiu para o gramado. Para seu dia pessoal que se repete inúmeras vezes".

O "AS" completou: "Juntou-se aos treinos não com arrogância, mas com confiança. Uma confiança que nasce da crença em si mesmo, e uma confiança que os outros depositam nele. Do clube, com o qual chegou a um acordo na temporada passada, no início da era Xabi Alonso, para estender seu contrato pelo menos até 2030. Falta apenas o anúncio oficial para formalizar esse acordo não oficial".

E acrescentou: "Esse sentimento não mudou. Por isso, todos aqueles interesses constantes em relação à sua situação não deram em nada. Fosse com a Juventus, como se rumorejou, ou com outros clubes. A questão nunca avançou porque nenhuma das partes quis isso".

O futuro de Brahim Díaz no Real Madrid

O jornal revelou o destino de Brahim Díaz, dizendo: "A ideia de sua saída também não surgiu com a chegada de Mourinho; pelo contrário. O técnico português o vê como uma adição extremamente valiosa. Um jogador que se encaixa perfeitamente em sua filosofia de jogo, graças à sua versatilidade e à sua capacidade de sacrifício, que o treinador considera fundamental".

E prosseguiu: "A concorrência é feroz, isso é verdade. Bernardo Silva faz parte da equação, e Diomandé se juntará a ele em breve, mas Mourinho aposta em Brahim, dada sua versatilidade, que lhe permite contribuir em posições mais centrais, como armador, e na ponta".

E acrescentou: "Na verdade, Mourinho o compara ao próprio Bernardo, tanto em termos de posicionamento quanto de potencial de evolução dentro do time. E não esqueçamos sua capacidade de jogar até mesmo como segundo atacante, como comprovou seu grande sucesso na temporada passada. Isso foi com Arbeloa, após um período de relativo ostracismo no banco de reservas, depois do qual recuperou um papel de destaque".

Brahim Díaz não desiste

E acrescentou: "Ele não desistiu quando as oportunidades pareciam distantes. Mesmo depois de ter sido titular apenas quatro vezes em 194 dias, foi titular em seis partidas consecutivas em apenas 29 dias, entre março e abril. Durante esse período, e mesmo sem Mbappé, o Real Madrid viveu seus melhores momentos em uma temporada que rapidamente virou de cabeça para baixo".

E concluiu: "Este é o exemplo mais recente do esforço incansável de um jogador que se acostumou com isso, a desafiar as adversidades e a concorrência, foi assim que convenceu Ancelotti, e agora enfrenta um novo desafio. Chegaram novas contratações, mas Brahim permaneceu o mesmo".