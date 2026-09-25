O comentarista saudita Khalid Al-Shanif enviou uma mensagem enigmática, que disse ser geral, aos jogadores de futebol que não conseguem suportar as pressões exercidas sobre eles.

A mensagem de Al-Shanif surgiu em meio aos ataques e às fortes críticas sofridos por Abdullah Al-Hamdan, atacante da seleção saudita, que levaram seu pai a respondê-los, exigindo que os responsáveis intervenham para proteger seu filho.

Al-Shanif afirmou, em declarações pelo programa "Dorina Ghair": "Quem não suporta as pressões não joga futebol, que jogue patinação ou squash, porque o futebol é cheio de pressões".

E acrescentou: "Os jogadores recebem salários de 10 a 15 milhões de riais por ano. O que esse jogador teme em relação à sua vida futura?".

E prosseguiu: "Está tudo à disposição. Se você não convive com o momento que está vivendo, não será um jogador de futebol. Você tem de suportar a pressão, os ataques e tudo o mais, porque essa é a natureza da sua vida, e tudo tem seu preço".

E concluiu: "As pressões sobre os jogadores de futebol começam nos treinos, dos treinadores, dos jogadores e das torcidas nos clubes e na seleção, das lesões, dos problemas em casa e no campo. Isso não é uma fala específica sobre Abdullah (Al-Hamdan) apenas, mas sobre todos os jogadores de futebol".

Al-Hamdan teve uma atuação apagada durante a vitória da seleção saudita sobre a do Kuwait por 1 a 0, na quarta-feira, no estádio Al-Inma, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

A seleção saudita se prepara para enfrentar a de Omã, neste sábado, no estádio Al-Inma, na segunda rodada da fase de grupos do torneio Golfo 27.

A Arábia Saudita precisa vencer com qualquer resultado para garantir sua classificação às semifinais do torneio do Golfo, independentemente do resultado de sua partida contra o Iraque na terceira rodada, na próxima terça-feira.