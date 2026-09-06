Frenkie de Jong, de 29 anos, segue em recuperação da lesão que sofreu no início de setembro, mas seu retorno não acontecerá em curto prazo, já que as estimativas indicam que o meio-campista não estará totalmente recuperado antes da chegada do mês de outubro, desde que o programa de recuperação não seja interrompido por dores ou uma recaída.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o jogador holandês sofreu, durante a Copa do Mundo, uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, lesão cujo diagnóstico foi anunciado oficialmente pelo Barcelona em 23 de julho, embora as informações que chegaram à comissão técnica comandada por Hansi Flick indiquem que a lesão ocorreu durante um dos treinos da seleção holandesa, por volta de 16 de junho.

A descoberta da lesão foi retardada porque o jogador recebeu um diagnóstico equivocado dos médicos da seleção de seu país, o que o levou a continuar jogando, além do fato de que, após o encerramento de sua participação na Copa do Mundo, em 30 de junho, ele não se juntou aos treinos do Barcelona, mas sim foi passar duas semanas de férias em Ibiza.

Dessa forma, o Barcelona só descobriu, após um longo período, a real gravidade da lesão, sendo que o primeiro diagnóstico preciso da lesão, por parte do clube catalão, ocorreu em 13 de julho.

Frenkie optou então por seguir um tratamento conservador para lidar com sua lesão, apesar da oposição do departamento médico do clube, que considerava a realização de uma cirurgia como a melhor opção.

Ainda assim, o clube catalão respeitou a decisão do meio-campista, e as duas partes concordaram em acompanhar a evolução de seu quadro de acordo com como ele se sentisse e sua resposta ao tratamento.

Nesse contexto, fontes da comissão técnica indicam que a próxima data para avaliação do quadro de De Jong será após a próxima data Fifa, que começará em 21 de setembro e terminará com o retorno às competições do campeonato nos dias 10 ou 11 de outubro.

O jogador holandês pretende aproveitar o período de ausência das competições de clubes para dar ao tratamento conservador que optou por seguir um último empurrão.

Frenkie espera estar pronto para se juntar ao grupo a partir de 8 de outubro, data em que seus companheiros que estavam a serviço de suas seleções retornarão aos treinos do Barcelona.

Isso depende de uma melhora em como ele se sente e da ausência de mais dores no ligamento lesionado do joelho direito, além disso, De Jong precisa adquirir um mínimo de ritmo de jogo antes de voltar aos gramados.

O problema está no fato de que os adversários que aguardam o Barcelona após a data Fifa serão fortes: Getafe, Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain e Real Madrid, no clássico marcado para o dia 25 de outubro, o que exigirá que os jogadores do Barcelona atinjam a melhor forma física.

Portanto, Hansi Flick também terá um papel importante na definição de como lidar com o retorno de De Jong.

De Jong atualmente realiza treinos de corrida contínua no gramado em linha reta, mas ainda não começou a trabalhar com bola nem a participar de treinos que incluam o confronto com outros jogadores, portanto, ele ainda tem várias etapas a cumprir em seu programa de tratamento conservador.



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