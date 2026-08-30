O argentino Julián Álvarez voltou aos treinos coletivos com o Atlético de Madrid neste domingo, após sua ausência nos últimos dias por causa de um mal-estar, ficando assim pronto para se juntar aos companheiros a apenas dois dias do fechamento da janela de transferências.

O jornal espanhol "Marca" informou que o atacante argentino se integrou aos treinos com o restante de seus companheiros, depois de ter ficado ausente por dois dias em razão de um mal-estar e, em seguida, realizado dois treinos de forma individual.

O "Aranha" não treinava com seus companheiros desde o confronto contra o Villarreal no estádio "Riyadh Air Metropolitano", em dias difíceis antes do retorno à normalidade.

Álvarez voltou aos treinos na sexta-feira, mas se limitou a trabalhar de forma individual.

O Atlético de Madrid deseja não perder mais tempo para começar a recuperar seu craque, caso ele permaneça no elenco no fim do mercado de verão.

Mateu Alemany, diretor esportivo do Atlético, já havia deixado isso claro ontem, antes do confronto contra o Sevilla, ao afirmar: "Esperamos que ele se junte rapidamente ao grupo e que esteja presente na próxima partida do Campeonato Espanhol".

Faltam dois dias para o fechamento da janela de transferências, e será necessário esperar para saber como a história do "Aranha" será definida em definitivo.

Julián Álvarez foi um dos primeiros jogadores a chegar à cidade esportiva do Atlético de Madrid, onde o atacante recebeu, durante os treinos, a atenção de seus compatriotas argentinos Cristian Romero e Juan Musso, com o zagueiro fazendo questão de acompanhar de perto o "Aranha" durante toda a sessão de treino.

O atacante recebeu vários elogios da comissão técnica durante um jogo-treino diante dos jogadores da academia do clube.

Os titulares não participaram da sessão de treino comandada por Diego Simeone após a vitória sobre o Sevilla, realizando trabalhos na academia ao lado de José María Giménez. Também esteve ausente o atacante norueguês Alexander Sørloth, que segue se recuperando da lesão que o afastou das primeiras partidas.



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