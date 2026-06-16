"Ele decidiu fazer uma piada"... Críticas ferrenhas ao árbitro após a jogada de Mbappé e Mané

A partida entre França e Senegal, na noite desta terça-feira, foi marcada por uma jogada polêmica da arbitragem, protagonizada pelo árbitro australiano-iraniano Alireza Faghani.

A seleção francesa estreou-se na fase final da Copa do Mundo de 2026 com uma vitória importante sobre a seleção senegalesa por 3 a 1, no emocionante confronto que reuniu as duas equipes nesta terça-feira no estádio “MetLife”, em Nova Jersey, Nova York.

Aos 59 minutos, Kylian Mbappé partiu em um ataque pela lateral direita e entrou na área; Sadio Mané, ponta da seleção senegalesa, voltou para cumprir suas funções defensivas, derrubando Mbappé, que reclamou pênalti alegando ter sido derrubado pelo astro do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O árbitro recorreu ao VAR, saiu para analisar a jogada sob vários ângulos, mas voltou ao campo e anunciou que não havia pênalti, em meio à decepção francesa e à alegria senegalesa, especialmente por parte de Mané, a quem o árbitro salvou desse pesadelo.

No entanto, a rede “Archivo Far”, especializada em decisões arbitrais, criticou duramente o árbitro Reza Faghani após essa decisão.

A rede afirmou, por meio de sua conta no “X”: “Perda de concentração de Ali Reza Faghani na partida entre França e Senegal”.

E esclareceu: “Mbappé toca na bola e Mané demora a chegar até ele, para então derrubá-lo claramente dentro da área”.

E concluiu: “É pênalti, mas o árbitro iraniano, chamado pela sala do VAR, decidiu fazer uma piada com os presentes”.





Além disso, a rede atribuiu uma nota muito baixa a Ali Reza Faghani, que ficou em apenas 3 pontos em 10.

E afirmou: “Os critérios: um fracasso retumbante de Ali Reza Faghani após a partida entre França e Senegal, na qual parecia estar perdendo uma aposta a cada falta que marcava. É verdade que ele deixou o jogo fluir, mas de forma exagerada. Apesar de seu bom início, demonstrando que não marcaria todo contato, ele acabou caindo completamente nessa armadilha, ao deixar de marcar faltas evidentes e ignorar cartões amarelos merecidos”.

E continuou: “Além disso, após a revisão pelo Vídeo-Árbitro (VAR) de uma falha grave em campo, ele decidiu manter sua decisão inicial, provocando assim todos os presentes.”