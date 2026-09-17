Ele chega a tempo? Álvarez corre contra o relógio para participar do dérbi de Madri

Julián Álvarez ficou de fora das duas últimas partidas do Atlético de Madrid, contra Real Sociedad e Osasuna, por causa de uma fadiga muscular sofrida no último sábado.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Álvarez segue trabalhando para recuperar as condições e ter chance de disputar o clássico contra o Real, no próximo domingo, no estádio Metropolitano, mas sua participação na partida ainda é incerta.

Como parte de seu processo de recuperação, Álvarez não treinou com o grupo desde o último sábado, quando sofreu o desconforto muscular, e tem à frente apenas duas sessões de treino com a equipe, uma na sexta-feira e outra no sábado, a fim de acompanhar a evolução de seu quadro e o grau de recuperação antes do clássico, seja para atuar como titular ou vindo do banco de reservas.

Mateu Alemany, diretor esportivo, disse antes do confronto contra o Osasuna, em declarações à rede Movistar, ao ser questionado sobre Álvarez: "Sua participação ou não vai depender muito da situação do músculo quadríceps e de como ele se sentir, porque, no fim das contas, sabemos o que significa uma fadiga muscular".

E prosseguiu: "Álvarez treina, se prepara e dedica muito tempo à preparação para a partida, e eu digo isso porque o conheço, e ele tem um desejo especial de disputá-la, e fará tudo o que estiver ao seu alcance para estar presente".

O quadro de Álvarez é o principal ponto de interrogação no Atlético antes do clássico. Se chegar à melhor condição física possível, poderá começar a partida como titular, dada a sua importância dentro da equipe madrilenha, além do fato de ter sido titular há uma semana contra o Liverpool, em Anfield.

Há ainda a opção de Jonathan David, para jogar no lugar de Álvarez ou ao seu lado. O atacante canadense já provou seu nível, após marcar dois gols em duas partidas, um deles contra o Real Sociedad e o outro contra o Osasuna, quando também deu uma assistência.

Para o clássico, Alexander Sørloth, o outro atacante de origem no elenco da equipe, segue indisponível, por causa de uma lesão muscular sofrida há um mês e meio, que o privou de participar de todas as sete partidas que o Atlético disputou nas competições oficiais, além do clássico do próximo domingo.

Já o terceiro lesionado é Pablo Barrios, cuja ausência no clássico contra o Real Madrid é provável, por causa de uma lesão miofascial de grau leve na perna direita.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora