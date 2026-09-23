El Hadji Diouf, ídolo da seleção de Senegal, encerrou a polêmica sobre o que circulou nas últimas horas a respeito da existência de desentendimentos entre ele e o novo técnico da seleção senegalesa, Patrick Vieira.

Nas redes sociais, espalharam-se publicações que falavam de uma tensão na relação entre Diouf e Vieira, ao mesmo tempo em que a seleção de Senegal se encontra na capital moçambicana Maputo, em preparação para sua próxima partida, mas o ex-atacante negou essas informações de forma categórica.

Diouf afirmou, conforme destacou o site senegalês "Seneweb": "No momento estou em Adis Abeba, a caminho de Maputo. Quem diz essas coisas não pretende ofender El Hadji Diouf nem Patrick Vieira, mas sim ofende Senegal".

Diouf: Vieira veio para trabalhar com tranquilidade

Diouf apareceu sorridente e tranquilo durante sua fala, afirmando que Vieira assumiu a função para trabalhar em um ambiente estável com os jogadores da seleção, e que ele não será motivo para atrapalhar o trabalho do novo técnico.

O ex-astro do Liverpool esclareceu: "Se houver algo de que eu não goste em Patrick Vieira, nem vou falar sobre isso, e vou deixá-lo trabalhar. Passaram por aqui muitos técnicos, e não concordávamos com eles em algumas questões, mas ninguém nos ouviu falar sobre isso".

E acrescentou: "Portanto, hoje não será o momento em que faremos isso".

Ao encerrar sua fala, Diouf enviou uma mensagem direta a Vieira, afirmando que o treinador francês é bem-vindo, e pediu a ele que se concentre em sua missão com a seleção.

Diouf também convocou os jogadores da seleção de Senegal a unificar o foco em torno do objetivo principal, dizendo que o necessário é vencer a partida e continuar avançando.

A seleção senegalesa se prepara para inaugurar a era Vieira com um confronto contra Moçambique na próxima sexta-feira, depois de amanhã, pela primeira rodada das eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2027, e enfrentará a Etiópia na próxima terça-feira, pela segunda rodada.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora