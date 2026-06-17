Eintracht de Frankfurt oferece renovação de contrato a Krosche, ex-alvo do Milan

Markus Kroschenão será o novo diretor de futebol do Milan. O Eintracht de Frankfurt deixou bem claro para ele e para seu braço direito, Timmo Hardung — que o acompanharia ao Milan —, que o clube alemão não estava disposto nem mesmo a negociar uma indenização com o Milan e que simplesmente queria que Krosche e Hardung permanecessem em seus cargos, sem interferências.
De acordo com o que foi relatado por Christopher Michel, especialista que acompanha o time de Frankfurt para o portal alemão AbsoluteFussball, não só Markus Krosche permanece no Eintracht de Frankfurt, como o clube está até oferecendo a ele uma renovação de contrato. Atualmente, o dirigente tinha contrato com o clube até 2028: a prorrogação poderia garantir ainda mais a permanência de Krosche