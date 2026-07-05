Egito e Argentina... O terceiro capítulo na história dos confrontos entre Salah e Messi

Os olhos dos fãs de futebol estão voltados para o tão aguardado confronto entre a seleção do Egito e a Argentina, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira, em uma partida que tem um caráter excepcional, não apenas por seu valor técnico, mas também porque marcará o reencontro entre dois dos maiores astros da geração atual: o lendário Lionel Messi, capitão dos dançarinos do tango, e Mohamed Salah, o veterano dos Faraós.

A seleção egípcia continuou a fazer história na atual edição da Copa do Mundo ao chegar às oitavas de final pela primeira vez, apresentando um desempenho notável que chamou a atenção da mídia internacional, marcando assim um confronto acirrado com o atual campeão, em um desafio considerado o mais difícil na trajetória dos “Faraós”.

Antes desse confronto, destacamos o esperado duelo entre Salah e Messi, revisando o histórico dos encontros que reuniram os dois astros ao longo de suas carreiras, que até agora se limitaram a apenas duas ocasiões.

O primeiro confronto ocorreu na fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada 2015-2016, quando Salah vestia a camisa da Roma, enquanto Messi comandava o Barcelona.

A partida, disputada no Estádio Olímpico, terminou empatada em 1 a 1, com os dois jogadores atuando durante todo o jogo.

Na partida de volta, no “Camp Nou”, o Barcelona conquistou uma vitória esmagadora por 6 a 1, mas Salah não estava entre os titulares da Roma, adiando o segundo confronto entre as duas estrelas para quatro anos depois.

O confronto seguinte ocorreu na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões de 2019, quando o Barcelona venceu o Liverpool por 3 a 0, e Messi brilhou ao marcar dois gols, um deles em uma cobrança direta de falta que se tornou um dos gols mais marcantes da competição.

No entanto, Salah não pôde disputar a partida de volta no estádio “Anfield” devido a uma lesão na cabeça sofrida contra o Newcastle United, ficando de fora de uma das partidas mais famosas da Liga dos Campeões, que testemunhou uma virada histórica do Liverpool com a vitória por 4 a 0, antes de conquistar o sexto título de sua história.

O confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo será o terceiro capítulo do duelo entre Salah e Messi, mas, desta vez, no maior palco do futebol mundial. já que o astro da seleção egípcia tentará levar os “Faraós” a uma conquista sem precedentes ao chegar às quartas de final, diante de uma seleção argentina que busca defender o título conquistado há quatro anos no Catar.

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