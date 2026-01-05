+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoEgito
Stade Adrar
team-logoBenin
Mounique Vilela

Egito x Benin: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copa Africana de Nações 2026

Seleções se enfrentam nesta segunda-feira (05), no Estádio de Agadir; confira a transmissão e outras informações do jogo

Egito e Benin se enfrentam nesta segunda-feira (5), às 13h (de Brasília), no Estádio de Agadir, no Marrocos, pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Maior vencedor da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito garantiu vaga nas oitavas de final da atual edição do torneio ao terminar na liderança do Grupo B, com sete pontos. Invicta na fase de grupos, a seleção egípcia venceu o Zimbábue por 2 a 1 e a África do Sul por 1 a 0, além de empatar sem gols com Angola.

Já o Benin avançou ao mata-mata após encerrar a primeira fase na terceira colocação do Grupo D, com três pontos. A equipe sofreu derrotas para a República Democrática do Congo por 1 a 0 e para o Senegal por 3 a 0, mas venceu o Botsuana por 1 a 0.

Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Fathy, Zizo; Salah, Marmoush, Trezeguet.

Benin: Dandjinou; Ourou, Verdon, Tijani, Roche, Dodo, D’Almeida, Imourane; Tosin, Olaitan e Mounie.

Desfalques

Egito

Sem desfalques confirmados.

Benin

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Links úteis

0