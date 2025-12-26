+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Africa Cup of Nations
team-logoEgito
Stade Adrar
team-logoÁfrica do Sul
Mounique Vilela

Egito x África do Sul: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa Africana de Nações 2025

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira (26), no Stade d'Agadir; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valendo a liderança do Grupo B, Egito e África do Sul se enfrentam nesta sexta-feira (26), às 12h (de Brasília), no Stade d'Agadir, em Marrocos, pela segunda rodada da Copa Africana de Nações 2025. A partida terá transmissão ao vivo do BandSports, Band.com.br e do Esporte na Band, no Youtube, além do Bandplay via streaming (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Após derrotar o Zimbábue por 2 a 1 na rodada de estreia, o Egito volta a campo determinado a defender a liderança do Grupo B. Mohamed Salah garantiu o triunfo egípcio com um gol nos acréscimos, enquanto Lyle Foster marcou o gol da vitória da África do Sul sobre Angola. Com isso, as duas seleções chegam empatadas na pontuação antes da segunda rodada da fase de grupos.

Na última rodada, o Egito enfrenta a Angola no dia 29 de dezembro, às 13h (de Brasília), enquanto a África do Sul terá pela frente o Zimbábue no mesmo dia e horário.

Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmaguid, Fatouh (Mohamed Hamdi) ; Attia, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet; Mohamed .

África do Sul: Williams; Mudau, Ngezana, Mbokazi, Modiba; Mokoena, Sithole; Nkota, Mbule, Appollis; Foster .

Africa Cup of Nations
Egito crest
Egito
EGY
África do Sul crest
África do Sul
RSA

Desfalques

Egito

Mohamed Hamdi, machucado, é tratado como dúvida.

África do Sul

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

crest
Africa Cup of Nations - Grp. B
Stade Adrar

Retrospecto recente

EGY
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/7
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
4/5

RSA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
9/2
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

Em 14 jogos disputados entre as seleções, a África do Sul soma oito vitórias, contra quatro do Egito, além de dois empates. No último encontro válido pela fase de Qualificação da Copa das Nações Africanas, a África do Sul venceu por 3 a 1.

EGY

Outros

RSA

0

2

Empates

3

Vitórias

2

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis

0