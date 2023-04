Edu Dracena detona presidente do Santos após crítica: "não entende de futebol"

Andrés Rueda disse que não teria contratado Edu Dracena como executivo de futebol se pudesse voltar no tempo; ex-jogador rebate o mandatário

O presidente do Santos, André Rueda, foi à imprensa para criticar o trabalho feito por Edu Dracena na Vila Belmiro, alegando que o ex-jogador não estava preparado para atuar como executivo de futebol do clube. O antigo dirigente santista rebateu o mandatário e disse que ele dirige o clube "de forma muito amadora".

Rueda afirmou que, se pudesse voltar no tempo, não teria contratado o ex-atleta para um cargo diretivo na Vila Belmiro. "Não teria nem contratado. Ele é uma excelente pessoa, gosto muito dele, é um ídolo nosso, mas ele ainda não estava preparado para assumir a função. Não foi um erro dele, foi erro nosso de avaliação".

O diretor-executivo não poupou críticas ao atual mandatário santista. Por meio de nota, fez duras críticas ao trabalho desenvolvido na Vila Belmiro: "Eu não tinha problema com ninguém, divergir dentro do futebol sim, era meu trabalho preservar os interesses do Santos, jamais qualquer picuinha ou problema pessoal. O que sempre foi a tônica do trabalho era a falta de confiança no presidente, ele sempre falava uma coisa e mudava no meio do caminho, como ele mesmo disse, ele não entende nada de futebol e tem raiva de quem entende, talvez seja esse o problema".

"Fiquei muito desapontado com o Rueda, ele infelizmente ataca as pessoas pelas costas, talvez por isso ninguém pára no Santos, lamento muito, pois tive passagem como jogador no Clube , sei bem o tamanho do Santos e ele não entendeu ainda que está sentando em uma cadeira de enorme responsabilidade e dirige de forma muito amadora, ele acusa pessoas, se desfaz de outras, porém no fundo deveria explicar como tem administrado tão mal o Santos", acrescentou.