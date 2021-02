Ederson, o goleiro-garçom que lidera em assistências na Europa

Goleiro lidera ranking de assistências entre goleiros desde sua chegada aos Citzens e é peça importante no eficiente ataque do time de Guardiola

Se o goleiro Alisson vive um momento complicado no Liverpool, o mesmo não pode ser dito de Ederson, brasileiro do Manchester City que voltou a ser decisivo no confronto deste sábado (13) contra o Tottenham.

Além da segurança usual debaixo das traves, o ex-Benfica voltou a mostrar o seu lado garçom, com uma bela assistência para Gundogan, que marcou duas vezes no triunfo por 3x0 contra o Spurs. Com a vitória, os comandados de Guardiola chegam ao 15º jogo seguido sem perder na competição, onde lideram com folga de 7 pontos e um jogo a menos.

Com passagem pela base do São Paulo, o goleiro tem como uma de suas principais características a facilidade em jogar com os pés, seja se adiantando para encerrar jogadas adversárias ou em bolas longas para encontrar companheiros no ataque, como no passe de hoje.

Desde sua chegada ao Manchester City, na temporada de 2017/18, já são três assistências diretas para gol, que o colocam como o principal goleiro-garçom das principais ligas do futebol mundial, batendo nomes de peso como Manuel Neuer (1 assistência), Ter Stegen (2 assistências) e o próprio conterrâneo Alisson, que também tem um passe para gol.

Impulsionado por atuações de gala de Ilkay Gundogan em 2021, que marcou nove vezes nas 13 partidas do City até aqui no ano, os Citzens viram Liverpool e United perderem força na briga pelo campeonato inglês.

Em boa posição para arrancar para mais um título inglês, o City encara uma sequência dura, com partidas contra Everton (17/02) e Arsenal (21/02) pela Premier League e a primeira partida do mata-mata da Champions League, onde enfrenta o Borussia Monchengladbach no dia 24/02.