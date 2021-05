Éder desfalca o São Paulo na primeira final contra o Palmeiras

Atacante se recupera de um edema na região da posterior da coxa direita e está fora da decisão desta quinta-feira, no Allianz Parque

Éder vai desfalcar o São Paulo contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 22h, no Allianz Parque, pela primeira final do Paulistão. O atacante se recupera de um edema na região posterior da coxa direita e está fora da decisão. Ele não joga desde o dia 5 de maio, diante do Racing, pela Libertadores, e não tem uma previsão clara de prazo de retorno.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Com exceção de Éder, o técnico Hernán Crespo deverá ter força máxima à disposição no São Paulo diante do Palmeiras. O time faz o último treino antes da decisão na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Mais artigos abaixo

Na derrota da última terça-feira por 1 a 0 para o Racing, pela Libertadores, o São Paulo contou com a volta de Daniel Alves, recuperado de um estiramento muscular. Luciano havia voltado no jogo anterior, diante do Mirassol, pela semifinal.

Por opção da comissão técnica, Igor Vinícius, Arboleda, Miranda, Reinaldo, Luan, Liziero, Benitez, Gabriel Sara e Pablo foram poupados. De olho na final para encerrar a seca de oito anos sem títulos, o São Paulo prioriza o Paulistão neste momento.