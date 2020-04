Easter Monday: como é a tradição do futebol inglês no feriado da "segunda pós-Páscoa"

Com a paralisação pelo coronavírus, um dos dias mais tradicionais de futebol na Inglaterra, com jogos de divisões inferiores, não poderá acontecer

A segunda-feira de Páscoa da é um feriado tradicional no país. E, como o Boxing Day (26 de dezembro), a Easter Monday é um dia recheado de futebol. Os clubes da Premier League não costumam atuar mas as demais divisões têm rodadas completas neste feriado. Infelizmente, neste ano não haverá jogo algum.

Diferentemente do , a Páscoa na Inglaterra segue até a segunda-feira. O feriado de quatro dias começa na sexta-feira (Good Friday) e se encerra na segunda-feira (Easter Monday) com o "Egg Hunt", caça aos ovos, em português. Confira aqui como alguns atletas comemoram o feriado.

A Championship, e (segunda, terceira e quarta divisões, respectivamente) teriam rodadas completas neste dia 13 de abril de 2020 mas diante da crise do coronavírus não haverá partida alguma neste feriado. Rodadas de divisões inferiores a estas também teriam partidas nesta segunda-feira.

Mais times

No ano passado, foram 36 partidas disputadas no país neste tradicional dia de futebol. Algumas das partidas tiveram transmissão para toda a Inglaterra. E da mesma forma aconteceria neste ano. Pela Premier League, estava programado uma partida apenas: contra .

Após 21 rodadas, a Championship foi paralisada com United, 16 anos longe da Premier League, e West Bromwich dividindo a liderança do campeonato com 46 pontos cada. O Coventry City lidera a League One e o Crewe Alexandra é o primeiro colocado na League Two.

A Easter Monday é um feriado também celebrado em outros países como Canadá e . Porém, só na Inglaterra há esta cultura de partidas de futebol no país todo neste dia.