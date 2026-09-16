Como se sabe, Klopp passou pela Säbener Straße no primeiro fim de semana da Bundesliga, após a vitória do Bayern de Munique por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart. Segundo a Sport Bild, ele teve uma conversa detalhada com Kompany no escritório do treinador.

Entre outras coisas, a conversa teria girado em torno de uma questão tática fundamental. Kompany aposta na marcação individual no Bayern, enquanto Klopp planeja na seleção alemã, assim como em seus trabalhos anteriores, com marcação por zona. Em um quadro magnético, Kompany explicou seu sistema a Klopp e mostrou que, no fluxo do jogo, não há tantas diferenças entre as duas abordagens.

Além disso, jogadores específicos também teriam sido tema da conversa. No caso de Nathaniel Brown, Klopp teria dado uma pequena alfinetada em direção a Kompany. "Agora finalmente voltamos a ter um lateral-esquerdo alemão — e aí você o escala como camisa 10", teria brincado o técnico da seleção, segundo a reportagem.

Nathaniel Brown voltou a atuar recentemente como lateral-esquerdo no Bayern

O versátil Brown agradou em suas primeiras aparições pela seleção como lateral-esquerdo. Por falta de alternativas ofensivas, porém, Kompany escalou o reforço de 23 anos vindo do Eintracht Frankfurt no meio-campo ofensivo no início da temporada no Bayern. Kompany teria recebido a alfinetada com bom humor e prometido voltar a utilizar Brown no futuro em sua posição de origem, pelo lado esquerdo da defesa.

E foi exatamente assim nos jogos seguintes, embora provavelmente menos por causa do pedido de Klopp e mais porque os outros potenciais camisas 10 do Bayern, Jamal Musiala, Ismael Saibari e Serge Gnabry, voltaram a encontrar melhor condição física. Na lateral esquerda, Brown disputa posição com o Davies, que voltou a crescer.

Mas Klopp, em Munique, não teria conversado detalhadamente apenas com Kompany, e sim também com Joshua Kimmich. Na conversa, o técnico da seleção teria assegurado ao jogador de 31 anos que, por enquanto, ele seguiria como capitão e estaria nos planos para o meio-campo central.