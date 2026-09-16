Como se sabe, Klopp passou pela Säbener Straße no primeiro fim de semana da Bundesliga, depois da vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart. Segundo a Sport Bild, ele teve uma conversa detalhada com Kompany no escritório do treinador.

Entre outros assuntos, o tema teria sido uma questão tática fundamental. Kompany aposta em marcação individual no Bayern, enquanto Klopp planeja a seleção alemã com marcação por zona, como em seus trabalhos anteriores. Em um quadro magnético, Kompany teria explicado seu sistema a Klopp e mostrado que, no fluxo do jogo, não há tantas diferenças entre as duas abordagens.

Além disso, jogadores específicos também teriam sido tema da conversa. No caso de Nathaniel Brown, Klopp teria feito uma pequena provocação a Kompany. "Agora finalmente temos de novo um lateral-esquerdo alemão — e aí você o coloca como camisa 10", teria brincado o técnico da seleção, segundo a reportagem. Klopp já havia feito piada em tom semelhante na transmissão do jogo contra o Stuttgart na Sat.1.

Nathaniel Brown voltou a jogar recentemente como lateral-esquerdo no Bayern

O versátil Brown agradou em suas primeiras partidas pela seleção como lateral-esquerdo. Por falta de alternativas ofensivas, porém, Kompany escalou o reforço de 23 anos vindo do Eintracht Frankfurt no meio-campo ofensivo no início da temporada no Bayern. Kompany teria levado a provocação na esportiva e prometido voltar a utilizar Brown futuramente em sua posição de origem, pelo lado esquerdo da defesa.

E foi isso que realmente aconteceu nos jogos seguintes, mas provavelmente menos por causa do pedido de Klopp e mais porque os outros potenciais camisas 10 do Bayern, Jamal Musiala e Ismael Saibari, voltaram a ter melhores condições físicas. Na lateral esquerda, Brown disputa posição com o Davies, que voltou a viver boa fase.

Mas Klopp não teria conversado longamente em Munique apenas com Kompany, e sim também com Joshua Kimmich. Na conversa, o técnico da seleção teria assegurado ao jogador de 31 anos que ele seguirá, por enquanto, como capitão e está nos planos para o meio-campo central.