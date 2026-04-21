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E se o PSG entrasse na Premier League – será que eles realmente dominariam a competição?

GOAL's FanZone
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Campeonato Francês

“Teríamos tirado o título do Liverpool.” Um torcedor confiante do PSG acredita que o talento de sua equipe é suficiente. Kamal Marley rebate, argumentando que o fato de não terem disputado uma temporada completa de 38 jogos os deixou sem experiência para enfrentar a verdadeira profundidade e intensidade do futebol inglês.

"Se o PSG estivesse na Premier League, ganharia o campeonato." A afirmação pairou no ar enquanto o torcedor do PSG se inclinava para a frente, com os olhos fixos no seu interlocutor.

Kamal Marley rebateu sem hesitar: “Se você acha que é um time melhor do que todos os outros times de ponta só porque nunca teve que disputar uma temporada competitiva de 38 jogos antes.”

"O Lens é o seu principal concorrente, aceite isso. Está dois pontos atrás de vocês nesta temporada. Não acho que você acredite que o Lens terminaria na metade superior da tabela na Premier League."

Ele continuou, destacando a dificuldade. “Acho que outra coisa que você provavelmente vai mencionar é que muitos dos times que vocês derrotaram na corrida para a Liga dos Campeões no ano passado, vocês teriam que enfrentar na Premier League.”

“E o que aconteceu quando jogamos contra eles no ano passado?”, retrucou o torcedor do PSG na hora. “A Premier League mais uma vez deve muito ao Chelsea. Se o PSG tivesse a infelicidade de derrotar o Chelsea também, eu estaria tirando o título da Premier League do seu clube, o Liverpool, e dando para nós. Liverpool, Arsenal, Villa, todos esses times foram derrotados pelo PSG.”


@goalfanzone

Would PSG win the Premier League if they were in it? 🏆 #football #fanzone #championsleague #premierleague #psg

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A troca de palavras capturou a divisão crua: de um lado, a insistência de que a qualidade do PSG arrasaria em uma campanha mais longa e exigente; do outro, Kamal, que argumentava que a profundidade implacável e o desgaste físico da Premier League exporiam qualquer falta de competitividade sustentada.

O torcedor do PSG enfatizou o pedigree e os resultados passados, descartando os times ingleses de meio de tabela como representando pouca ameaça. Kamal rebateu com a realidade da competição mais acirrada da Ligue 1, onde até mesmo adversários próximos como o Lens destacam a diferença na intensidade do campeonato.

Então, o que você acha?

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