A decisão da Federação Internacional de Futebol (FIFA) de nomear o árbitro francês François Litxer para apitar a partida das oitavas de final entre Argentina e Egito, marcada para amanhã, terça-feira, gerou ampla polêmica na Argentina, em meio a temores de falta de imparcialidade devido à rivalidade esportiva entre os dois países desde a famosa final da Copa do Mundo de 2022.

O canal argentino “TYC” informou que “seu histórico recente não é notável, e é interessante notar que, apesar de nunca ter apitado nenhuma partida da seleção argentina, ele expulsou Nicolás Tagliafico no campeonato francês em 22 de março, durante a derrota do Olympique de Lyon em casa para o Mônaco (1 a 2)”.

Onda de indignação

Reações indignadas se espalharam rapidamente nas redes sociais após o anúncio da nomeação. Um dos comentários dizia: “Decisão injusta. É ridículo!”, enquanto outros exigiam a troca do árbitro: “Não podemos pedir alguém mais imparcial?”.

Muitos meios de comunicação e torcedores argentinos questionaram a imparcialidade do árbitro francês, devido à acirrada rivalidade esportiva entre a França e a Argentina, especialmente após os confrontos acirrados entre os dois países nos últimos anos.

Ele é francês

Embora a imprensa argentina tenha elogiado o desempenho geral de Leitexer, ela analisou minuciosamente suas últimas partidas, com foco na polêmica expulsão de Tagliafico.

O jornal “La Nación” comentou com surpresa: “Surpresa, ele é francês, um dos maiores rivais da Argentina”.

Por sua vez, o jornal “Clarín” alertou: “Para a Argentina, essa nomeação é uma garantia de experiência, apesar da pouca idade do árbitro. Será também um teste importante para ele, pois exigirá que mantenha a compostura diante dos confrontos físicos e tenha grande força mental para lidar com a pressão”.

O “caso Prestiani” volta à tona

O jornal argentino voltou a analisar a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Benfica, observando que “ele foi o árbitro da partida que deu início ao ‘caso Prestiani’”, em referência à polêmica gerada por suas decisões arbitrais na época.

O site “Olé” foi além, afirmando que sua arbitragem naquela partida “criou um precedente e levou a uma regra que está em vigor atualmente no futebol”.

Nenhuma objeção oficial

Apesar da ampla polêmica, a Federação Argentina de Futebol não apresentou nenhuma contestação oficial à nomeação de Litkser, mas essa decisão suscita questionamentos diante da controvérsia que as decisões arbitrais têm gerado repetidamente desde o início do torneio.

A Argentina, atual campeã mundial, se prepara para enfrentar o Egito amanhã, terça-feira, em uma partida decisiva pelas oitavas de final, após sua emocionante vitória sobre Cabo Verde na rodada anterior, sob pressões adicionais relacionadas à imparcialidade da arbitragem.