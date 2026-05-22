Mike Verweij considera notável que Gjivai Zechiël esteja jogando nesta temporada por empréstimo pelo FC Utrecht, finalista dos play-offs para as competições europeias. O observador do Ajax acredita que o meio-campista tem qualidade suficiente para ser titular no Feyenoord.

No podcast Kick-Off do De Telegraaf, Verweij é questionado sobre sua opinião a respeito do jogador emprestado pelo Feyenoord. “Você acha que ele vai para o Feyenoord? Você acha que esse é o passo certo na carreira dele neste momento? Afinal, o FC Twente e o NEC também estão de olho no Zechiël.”

“Ele não está simplesmente sob contrato com o Feyenoord?”, questiona Verweij, referindo-se ao contrato do meio-campista, válido até meados de 2028. “Se o Feyenoord disser: você vem jogar aqui, então não há discussão alguma.”

Verweij acrescenta: “Já achei muito estranho o Feyenoord ter deixado ele ir para o FC Utrecht nesta temporada. Ele se encaixa sem esforço no time titular do Feyenoord. Acho que ele é realmente um ótimo jogador.”

Zechiël, de 21 anos, é um dos destaques desta temporada no FC Utrecht, que enfrenta o Ajax no domingo na final dos play-offs. Portanto, é de se esperar que o jogador nascido em Roterdã retorne em breve ao Feyenoord.

Zechiël terá, de qualquer forma, uma chance justa com Robin van Persie na próxima temporada. “Isso foi uma conversa por telefone e nem sequer foi dito a ele pessoalmente”, afirmou ele na sexta-feira, com um tom um tanto cínico, no programa Kick-Off.