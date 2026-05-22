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Robin van PersieIMAGO
Rian Rosendaal

Traduzido por

"É realmente um ótimo jogador de futebol. Ele se encaixaria perfeitamente no Feyenoord"

Feyenoord

Mike Verweij considera notável que Gjivai Zechiël esteja jogando nesta temporada por empréstimo pelo FC Utrecht, finalista dos play-offs para as competições europeias. O observador do Ajax acredita que o meio-campista tem qualidade suficiente para ser titular no Feyenoord.

No podcast Kick-Off do De Telegraaf, Verweij é questionado sobre sua opinião a respeito do jogador emprestado pelo Feyenoord. “Você acha que ele vai para o Feyenoord? Você acha que esse é o passo certo na carreira dele neste momento? Afinal, o FC Twente e o NEC também estão de olho no Zechiël.”

“Ele não está simplesmente sob contrato com o Feyenoord?”, questiona Verweij, referindo-se ao contrato do meio-campista, válido até meados de 2028. “Se o Feyenoord disser: você vem jogar aqui, então não há discussão alguma.”

Verweij acrescenta: “Já achei muito estranho o Feyenoord ter deixado ele ir para o FC Utrecht nesta temporada. Ele se encaixa sem esforço no time titular do Feyenoord. Acho que ele é realmente um ótimo jogador.”

Zechiël, de 21 anos, é um dos destaques desta temporada no FC Utrecht, que enfrenta o Ajax no domingo na final dos play-offs. Portanto, é de se esperar que o jogador nascido em Roterdã retorne em breve ao Feyenoord.

Zechiël terá, de qualquer forma, uma chance justa com Robin van Persie na próxima temporada. “Isso foi uma conversa por telefone e nem sequer foi dito a ele pessoalmente”, afirmou ele na sexta-feira, com um tom um tanto cínico, no programa Kick-Off.

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