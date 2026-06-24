A seleção holandesa prefere evitar enfrentar os Leões do Atlante nas fases eliminatórias da Copa do Mundo? A resposta veio de forma categórica e clara do técnico Ronald Koeman, que considerou que a ambição de chegar às fases finais exige estar preparado para enfrentar qualquer adversário, incluindo a forte seleção marroquina.

Durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra a seleção da Tunísia na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Koeman respondeu a uma pergunta direta sobre se preferiria evitar enfrentar o Marrocos ou qualquer outra seleção em potencial: “Para mim, é a mesma coisa”.

O experiente técnico holandês acrescentou: “Queremos chegar às fases finais deste torneio, respeitamos todos os nossos adversários, sejam eles quais forem, e não tememos ninguém, pois acreditamos que somos uma equipe forte”.

Koman continuou: “Acreditamos que a melhor maneira de lidar com isso é nos concentrarmos em cada partida individualmente e nos prepararmos para vencer qualquer adversário que enfrentarmos”.

A declaração de Koeman vem antes do confronto decisivo da seleção holandesa contra a Tunísia, na quinta-feira, em Kansas City, válida pela terceira e última rodada da fase de grupos do Grupo F.

A seleção holandesa ocupa o segundo lugar no grupo, com 4 pontos, após um empate emocionante por 2 a 2 contra o Japão e uma goleada de 5 a 1 sobre a Suécia.

A seleção laranja divide os pontos com o Japão (primeiro colocado por diferença de gols), enquanto a Suécia tem 3 pontos na terceira posição, e a Tunísia foi oficialmente eliminada do torneio após duas derrotas pesadas.

O Marrocos é considerado uma das seleções a serem levadas em conta neste Mundial, após sua trajetória histórica na edição anterior e graças à combinação de experiência e juventude que os Leões do Atlas possuem atualmente, o que torna qualquer possível confronto entre ele e a Holanda nas oitavas de final um evento futebolístico emocionante, aguardado com ansiedade pelos fãs do esporte.

Com esse espírito confiante, Koeman busca enviar uma mensagem clara tanto aos seus jogadores quanto aos adversários: a Holanda está pronta para o desafio, independentemente de quem seja o adversário.