E quanto à situação de Rodri? Flick define a escalação do Barcelona diante do Bilbao

O alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, definiu a situação de seu novo jogador Rodri quanto à participação como titular diante do Athletic Bilbao, na noite desta quinta-feira, no estádio Camp Nou, na partida adiada da primeira rodada de LaLiga.

O Barcelona começou sua trajetória em LaLiga no último domingo com uma goleada sobre o Elche (5 a 0), mas Rodri, que se juntou ao Blaugrana neste verão vindo do Manchester City, ficou fora da lista.

Segundo o jornal catalão "Sport", Rodri começará a partida no banco de reservas, mas é cotado para desempenhar um papel central no confronto; Flick já confirmou que Rodri disputará sua primeira partida com a camisa do Barcelona diante do Athletic Bilbao.

O treinador alemão planeja escalá-lo ao lado de Pedri, embora Bernal continue jogando na posição de volante nesta quinta-feira, após sua forte atuação contra o Elche na partida de abertura da liga.

Espera-se que Pedri forme uma dupla no meio-campo (na posição de duplo volante) com Bernal, exatamente como fez no estádio "Martínez Valero"após a lesão de Gavi, que ficará de fora do confronto desta noite.

Flick havia apontado na coletiva de imprensa realizada ontem que a participação de Pedri contribuiu para melhorar o controle do time sobre o andamento do jogo, e espera-se que o jogador vindo das Ilhas Canárias comece a partida como titular desta vez.

Já o terceiro meio-campista será Fermín López, que marcou dois gols contra o Elche e começou a temporada à frente de Dani Olmo — que se juntou ao time posteriormente — entre as opções de rodízio de jogadores.

No mesmo sentido, a linha defensiva vive um estado de incerteza, sobretudo na posição de lateral-esquerdo; Flick surpreendeu a todos ao apostar em Xavi Espart contra o Elche, e o formado na academia do clube é forte candidato a ser titular novamente.

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O treinador tem outras duas opções — Baldé e Cancelo — ainda que iniciem em posição relativamente menos favorável. Alejandro foi centro das especulações de transferências ao longo dos últimos dias e, apesar da crescente convicção de sua permanência, Flick continua a incentivá-lo publicamente a elevar o nível de seu desempenho nos treinos.

Eric García é o candidato mais provável para começar na posição de lateral-direito, enquanto Christensen e Gerard Martín — que formaram a dupla titular no eixo da defesa durante a fase de preparação para a temporada — parecem que voltarão a começar juntos na mesma posição.

Em contexto relacionado, Flick esclareceu ontem a situação relativa a Cubarsí, indicando que prefere reintegrá-lo gradualmente devido à grande carga física que a temporada passada apresentou.

No ataque, parece que duas das três posições já foram definidas: Lamine na posição de ponta-direita e Raphinha no papel de "falso 9". Resta a pergunta: quem ocupará a posição de ponta-esquerda?

No momento, Karim Adeyemi é o candidato mais provável para ser titular após a atuação de destaque que apresentou contra o Elche; o treinador o escalou pelo lado esquerdo — embora o jogador esteja mais acostumado a jogar pelo lado direito — e a resposta do jogador alemão foi marcar um belo gol.

Adeyemi brilhou graças à sua contribuição defensiva, oferecendo apoio contínuo a Espart, e essa não foi a única boa notícia para Flick; Anthony Gordon mostrou prontidão imediata e deixou sua marca rapidamente ao dar duas assistências para gols em tempo recorde. Por outro lado, o jovem atacante egípcio Hamza Abdelkarim também aguarda sua chance no banco de reservas.

Assim, a escalação provável do Barcelona diante do Bilbao fica da seguinte forma:

Goleiro: Joan García.

Defesa: Eric García, Christensen, Gerard Martín, Espart.

Meio-campo: Bernal, Pedri, Fermín López.

Ataque: Yamal, Adeyemi, Raphinha.