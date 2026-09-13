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Ayyoub Bouaddi Manchester City 2026-27Getty

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E quanto a Bouadi? A escalação oficial do dérbi de Manchester

Manchester United x Manchester City
Manchester United
Manchester City
Premier League
A. Bouaddi
England
Marrocos

Confronto emocionante na quarta rodada da Premier League

Michael Carrick, técnico do Manchester United, anunciou a escalação de sua equipe para disputar o dérbi de Manchester, contra o Manchester City, na noite deste domingo, no estádio Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League.

Bruno Fernandes comanda a escalação do Manchester United, enquanto Matheus Cunha atua na posição de centroavante, com o auxílio da dupla Bryan Mbeumo e Marcus Rashford.

A escalação do Manchester United ficou da seguinte forma:

Goleiro: Lammens.

Defesa: Dalot, Maguire, Martínez, Dorgu.

Meio-campo: Tielemans, Mainoo, Bruno Fernandes.

Ataque: Mbeumo, Rashford, Cunha.

Do outro lado, Erling Haaland se prepara para comandar o ataque do Manchester City com o auxílio do trio Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Phil Foden, enquanto o marroquino Ayoub Bouaddi fica no banco de reservas.

A escalação do City, sob o comando do técnico Enzo Maresca, ficou assim:

Goleiro: Donnarumma.

Defesa: Nunes, Días, Guéhi, Gvardiol.

Meio-campo: Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki.

Ataque: Semenyo, Foden, Haaland.

O Manchester City tem 9 pontos e ocupa a segunda colocação, atrás do líder Arsenal, que tem aproveitamento perfeito (12 pontos), enquanto o Manchester United soma 4 pontos na décima terceira posição.

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