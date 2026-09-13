Michael Carrick, técnico do Manchester United, anunciou a escalação de sua equipe para disputar o dérbi de Manchester, contra o Manchester City, na noite deste domingo, no estádio Old Trafford, pela quarta rodada da Premier League.
Bruno Fernandes comanda a escalação do Manchester United, enquanto Matheus Cunha atua na posição de centroavante, com o auxílio da dupla Bryan Mbeumo e Marcus Rashford.
A escalação do Manchester United ficou da seguinte forma:
Goleiro: Lammens.
Defesa: Dalot, Maguire, Martínez, Dorgu.
Meio-campo: Tielemans, Mainoo, Bruno Fernandes.
Ataque: Mbeumo, Rashford, Cunha.
Do outro lado, Erling Haaland se prepara para comandar o ataque do Manchester City com o auxílio do trio Rayan Cherki, Antoine Semenyo e Phil Foden, enquanto o marroquino Ayoub Bouaddi fica no banco de reservas.
A escalação do City, sob o comando do técnico Enzo Maresca, ficou assim:
Goleiro: Donnarumma.
Defesa: Nunes, Días, Guéhi, Gvardiol.
Meio-campo: Anderson, Enzo Fernández, Rayan Cherki.
Ataque: Semenyo, Foden, Haaland.
O Manchester City tem 9 pontos e ocupa a segunda colocação, atrás do líder Arsenal, que tem aproveitamento perfeito (12 pontos), enquanto o Manchester United soma 4 pontos na décima terceira posição.
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