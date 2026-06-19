É por isso que Hakimi está sendo vaiado em massa no jogo entre Escócia e Marrocos

Achraf Hakimi está no centro das atenções durante a partida da Copa do Mundo entre a Escócia e o Marrocos. O lateral-direito do Paris Saint-Germain é alvo de vaias em massa da torcida escocesa desde seu primeiro toque na bola, que se faz ouvir claramente nesta segunda partida da fase de grupos entre os dois países.

A recepção hostil não tem nada a ver com seu desempenho em campo, mas sim com um processo judicial que paira sobre o jogador da seleção marroquina há alguns anos. Na sexta-feira, foi divulgado que Hakimi terá de se defender perante o tribunal em um processo por estupro que já está em andamento desde 2023.

O Tribunal de Apelação de Versalhes considerou que há elementos suficientes no processo para que o caso seja levado a julgamento. Com isso, Hakimi não conseguiu evitar o julgamento.

O caso teve início depois que uma jovem declarou, em março de 2023, que teria sido estuprada por Hakimi alguns dias antes, na residência dele em Boulogne-Billancourt, na França. A mulher procurou a polícia na época, mas não apresentou queixa oficial. Segundo seu depoimento, os dois haviam se conhecido pouco antes pelo Instagram.

Hakimi negou as acusações desde o início. O zagueiro de 27 anos, que conquistou a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain na última temporada, insiste que é inocente.

Na sexta-feira, Hakimi reagiu detalhadamente nas redes sociais à decisão do tribunal. Nessa ocasião, ele afirmou que há muito tempo vem se abstendo de se pronunciar publicamente sobre o caso.

“O tribunal me disse: ‘Se o senhor não fosse famoso, nunca teria havido um processo.’ Optei por ficar em silêncio durante anos. Achei que manter a dignidade, ser paciente e confiar na justiça garantiria que as decisões corretas fossem tomadas”, escreveu o marroquino.

Hakimi afirmou ainda que está ansioso pelo julgamento, pois, segundo ele, lá poderá finalmente contar sua versão da história. “Desde o primeiro dia, estou esperando por esse julgamento. E agora estou até ansioso por ele. Finalmente poderei falar.”