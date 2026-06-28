A Federação Escocesa de Futebol anunciou, na manhã deste domingo, que Steve Clark renunciou ao cargo de técnico da seleção principal, após a confirmação oficial da eliminação da equipe da Copa do Mundo.

A agência de notícias Reuters divulgou o comunicado da Federação Escocesa, no qual se afirma que “o técnico mais bem-sucedido da história da seleção encerrou um período de cerca de sete anos à frente da comissão técnica, após a confirmação da eliminação da Escócia da Copa do Mundo de 2026”.

A Escócia havia retornado às finais da Copa do Mundo após um hiato de 28 anos, mas terminou a fase de grupos do Grupo C na terceira colocação.

A seleção escocesa iniciou sua trajetória na Copa do Mundo com uma vitória sobre o Haiti, antes de perder para o Marrocos e o Brasil, ficando com apenas 3 pontos.

A Escócia ainda mantinha a esperança de que Gana vencesse a Croácia por uma diferença de pelo menos três gols, para manter suas chances de se classificar entre os melhores terceiros.

No entanto, com a derrota de Gana para a Croácia por 1 a 2, ficou oficialmente confirmada a eliminação da seleção escocesa da Copa do Mundo.