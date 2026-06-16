É oficial: Renard é o técnico da Tunísia

A Federação Tunisina de Futebol anunciou oficialmente a nomeação do francês Hervé Renard como técnico da seleção nacional até o final da Copa do Mundo de 2026, devendo ele assumir suas funções ainda esta noite.

De acordo com um comunicado emitido pela Federação, o acordo inclui uma cláusula que prevê a abertura de novas negociações após o término da participação da seleção na Copa do Mundo, com o objetivo de estudar a possibilidade de prorrogar a cooperação por um período mais longo, de acordo com metas esportivas específicas que estejam em consonância com as aspirações da seleção na próxima fase.

Espera-se que Renard realize sua primeira coletiva de imprensa como técnico da Tunísia no campo de treinamento, meia hora antes do início do primeiro treino, onde apresentará as linhas gerais de seu projeto técnico e seu plano para restabelecer o equilíbrio da equipe durante o torneio.

A nomeação de Renard, sucessor de Sabri Lamouchi, ocorreu poucas horas após a dura derrota para a Suécia por 5 a 1 na estreia das “Águias de Cartago” na Copa do Mundo de 2026.

Renard é conhecido por sua experiência em lidar com situações de emergência, tendo treinado várias seleções africanas e alcançado sucessos notáveis, com destaque para a conquista da Copa Africana das Nações com a Zâmbia em 2012 e com a Costa do Marfim em 2015.

A Federação Tunisiana espera aproveitar sua vasta experiência para restabelecer o equilíbrio da equipe antes do confronto decisivo contra o Japão, que empatou com a Holanda em sua partida de estreia (2 a 2).