É oficial: Real Madrid anuncia a saída de mais dois jogadores

O Real Madrid anunciou, nesta sexta-feira, a saída das estrelas da equipe feminina, Caroline Weir e Teresa Abilera, ao final da temporada atual, em uma decisão que encerra uma importante era na história da seção feminina do clube.

O clube confirmou, por meio de um comunicado oficial divulgado em seus canais oficiais, que a meio-campista escocesa Caroline Weir, artilheira histórica da equipe com 63 gols, não continuará no time a partir da próxima temporada, após quatro anos no clube desde que se juntou a ele em 2022.

O Real Madrid expressou sua gratidão pela dedicação de Weir e seu desempenho excepcional, elogiando seu compromisso e profissionalismo durante todo o tempo em que esteve no clube, e desejando-lhe sucesso em sua carreira futura.

Weir deixa o clube com números recordes difíceis de superar: disputou 125 partidas oficiais, nas quais marcou 63 gols, tornando-se a maior artilheira da história do time, além de liderar a lista de assistências na liga, o que a tornou uma força ofensiva de peso nas fileiras do time madrilenho.

Nesse mesmo contexto, o clube também anunciou a saída da meio-campista espanhola Teresa Abilera, que encerrou uma trajetória de seis temporadas vestindo a camisa branca.

O Real Madrid confirmou, através de seu site oficial, que Abilera não continuará com a equipe na próxima temporada, expressando seu “carinho e gratidão por ela ter representado os valores do Real Madrid” ao longo das seis temporadas que passou no clube.

Teresa deixa o Real Madrid após disputar 170 partidas e marcar 13 gols. Durante sua passagem pelo clube, ela conquistou a Copa do Mundo com a seleção espanhola em 2023 e o título da Liga das Nações em 2024.

O comunicado do clube dizia: “O Real Madrid será sempre o seu lar, e desejamos a ela e a toda a sua família o maior sucesso nesta nova etapa de sua vida”.

A saída de Weir e Abilera representa uma grande perda para o Real Madrid, que perde duas de suas maiores estrelas da história recente, já que ambas deixaram um legado difícil de ser superado, tanto em termos de estatísticas quanto de influência dentro e fora de campo.