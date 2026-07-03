É oficial... Posticoglu é o novo técnico do Al-Nasr

O Al-Nassr anunciou a contratação do australiano Ange Postecoglou como técnico da equipe para a próxima temporada, substituindo o técnico português Jorge Jesus.

O Al-Nassr havia iniciado a busca por um novo técnico para comandar a equipe na próxima temporada, depois que Jesus decidiu deixar o clube ao final da última temporada, apesar de ter conquistado o título do Campeonato Saudita.

O clube Al-Nassr publicou hoje, sexta-feira, um tuíte em sua conta oficial no site “X”, no qual anunciou a contratação de Postecoglou com um contrato válido para as duas próximas temporadas, com término em 2028.

O clube da capital escreveu em sua mensagem: “Um novo capítulo: o Sr. Ange Postecoglou é o técnico da equipe principal de futebol do Al-Nassr, com um contrato de duas temporadas. Desejamos sucesso a ele e à sua comissão técnica em sua trajetória com o Al-Nassr, se Deus quiser”.

O técnico de 60 anos retornará ao comando após um afastamento de cerca de nove meses, desde que foi demitido do Nottingham Forest em outubro passado, cerca de 40 dias após sua contratação.

O técnico, de ascendência grega, possui vasta experiência como treinador, tendo comandado a seleção australiana entre 2013 e 2017, seguido pelo Yokohama, do Japão, pelo Celtic, da Escócia, além do Tottenham Hotspur entre 2023 e 2025.

Vale lembrar que o Al-Nassr foi associado à contratação de vários treinadores no período recente, com destaque para o espanhol Roberto Martínez, técnico da seleção de Portugal, antes de decidir pela contratação de Posticoglou.