É oficial... O Tottenham anuncia a contratação mais cara de sua história

O Tottenham Hotspur anunciou hoje, segunda-feira, a contratação oficial de um dos principais meio-campistas da Europa, proveniente do Newcastle United, em uma transferência definitiva.

Os Spurs contrataram o jogador italiano Sandro Tonali, estrela do meio-campo do Newcastle United, para reforçar seu elenco antes do início da nova temporada, em uma transação recorde para o clube que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas.

Segundo a “BBC”, o Tottenham havia feito uma oferta de aproximadamente 80 milhões de libras esterlinas, mas o Newcastle a recusou; no entanto, chegou-se a um acordo definitivo com o Tottenham, pelo qual o clube londrino deverá pagar 92,5 milhões de libras esterlinas como pagamento inicial, além de 7,5 milhões de libras esterlinas em bônus.

A emissora britânica destacou que o valor total da transação será de 100 milhões de libras esterlinas, ou seja, cerca de 116 milhões de dólares americanos, representando a transação mais cara da história dos Spurs.

O jogador italiano de 26 anos revelou sua grande felicidade por vestir a camisa dos Spurs, afirmando que sua primeira impressão do clube foi “maravilhosa” desde o momento em que chegou.

Ele disse: “Conversei com o técnico por cerca de duas horas sobre o clube, a torcida, o estádio e o estilo de jogo. Foi como mágica, e soube imediatamente que precisava me juntar ao Tottenham. Já enfrentei o time várias vezes antes, e o ambiente sempre foi excepcional graças à torcida deles... Estou ansioso para começar a temporada”.

Por sua vez, o diretor esportivo do Tottenham, Johan Lang, elogiou a nova contratação, dizendo: “Ele é um dos melhores meio-campistas da Europa, e estamos muito felizes com a sua chegada”.

O jogador havia chegado à Inglaterra em 2023, vindo do Milan, da Itália, e conquistou a Copa da Liga Inglesa com o Newcastle em 2025.

Por sua vez, o Newcastle divulgou um comunicado oficial confirmando a transferência de seu jogador para o Tottenham, indicando que “o valor da transação, que não foi divulgado, representa a segunda maior venda da história do clube”.