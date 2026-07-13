É oficial... O técnico do Al-Ittihad de Jeddah assume o comando da Croácia

A Federação Croata de Futebol anunciou, nesta segunda-feira, a nomeação de Slaven Bilić como técnico da seleção principal, após a saída de Zlatko Dalić.

Slaven Bilić já treinou o West Ham e o Beşiktaş, além de ter comandado o Al-Ittihad de Jeddah e o Al-Fateh na Arábia Saudita.

O site da Federação Croata informou que Bilić voltará a comandar a Croácia, após já ter treinado a seleção principal entre 2006 e 2012.

Após assinar os contratos, Bilic disse: “Agradeço à diretoria da Federação Croata pela confiança que depositaram em mim e por esta oportunidade de comandar a seleção do meu país mais uma vez”.

Ele acrescentou: “Estou plenamente ciente do peso das expectativas após o período maravilhoso que a seleção viveu sob o comando de Zlatko Dalić, mas qualquer pessoa que assuma o comando da Croácia deve estar preparada para isso, pois somos uma nação que vive e respira futebol junto com sua seleção nacional”.

Ele continuou: “Tenho muita confiança nos jogadores que temos, e minha missão é trazer energia, ambição e determinação para que a Croácia continue entre a elite do futebol mundial”.

E enfatizou: “Estou muito animado com esse desafio e sinto que estou mais preparado do que nunca, como um técnico mais maduro e experiente em comparação com 2006, mas com o mesmo entusiasmo e a mesma vontade de que a Croácia seja forte, corajosa e bem-sucedida”.