É oficial... O primeiro jogador estrangeiro a deixar o Al-Ittihad

O clube Al-Ittihad anunciou a saída de um jogador estrangeiro de seu elenco, tornando-se o primeiro a deixar o clube durante a próxima janela de transferências de verão.
O clube Al-Ittihad divulgou, por meio de sua conta oficial no site X, um comunicado anunciando a saída do atacante colombiano Ricardo Carballo no próximo verão.
O clube saudita esclareceu que Carbalho será transferido para o Sarajevo, da Bósnia, após um acordo para a venda do tempo restante de seu contrato.
Carvalho se juntou ao Al-Ittihad no verão de 2024, vindo do Barranquilla, da Colômbia, por 452 mil euros, segundo o site “Transfermarkt”, mas não disputou nenhuma partida com a equipe.
Logo após sua chegada a Jeddah, o atacante colombiano foi emprestado ao Jeddah por uma temporada, antes de ter seu empréstimo renovado, desta vez para o Al-Anwar, na temporada passada.
Carballo teve um bom desempenho pelo Al-Anwar na última temporada, marcando 10 gols e dando duas assistências em 31 partidas, depois de ter marcado apenas 4 gols em 23 partidas pelo Clube de Jeddah.
O jornalista saudita Majed Hood havia anunciado anteriormente que o clube bósnio contrataria o jogador de 22 anos por menos da metade do valor que o Al-Ittihad pagou para contratá-lo há dois anos.