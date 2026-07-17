É oficial... O pesadelo do Al-Ahly, o Pyramids, assume o comando no lugar de Jurić

O clube Pyramids anunciou oficialmente a contratação do técnico sul-africano Rolani Mokwena para comandar o time principal na próxima fase.

O clube deu as boas-vindas ao seu novo técnico por meio de suas redes sociais oficiais com a seguinte mensagem: “Um novo começo cheio de ambição... Seja bem-vindo, Rolani Mokwena”.

A contratação de Mokwena faz parte dos esforços da diretoria do Pyramids para dar início a um novo projeto técnico com o objetivo de disputar todas as competições na próxima temporada.

O sul-africano Rolani Mokwena comandou seu primeiro treino com o Pyramids no Estádio da Defesa Aérea, em sua primeira aparição após assumir o comando técnico, sucedendo Jurić, cujo contrato com o clube terminou no final da última temporada.

O público egípcio conhece bem o jovem técnico, pois ele deixou sua marca mais marcante em uma das partidas mais famosas da Liga dos Campeões da África nos últimos anos, quando comandou o Sundowns à vitória sobre o Al-Ahly por 5 a 2, em 11 de março de 2023 — a única partida em que o Al-Ahly sofreu cinco gols sob seu comando.

Mokoena tem 38 anos e é considerado um dos principais treinadores do continente africano, tendo conquistado com o Sundowns o título do Campeonato Sul-Africano e se destacado por seu estilo ofensivo e suas ideias táticas modernas, antes de sua passagem pelo Wydad, do Marrocos.