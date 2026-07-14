É oficial... O Manchester United fecha a terceira contratação

O Manchester United anunciou oficialmente a contratação do belga Yuri Tielemans, proveniente do Aston Villa, para reforçar as fileiras dos Diabos Vermelhos a partir da nova temporada.

O Manchester United informou, em comunicado divulgado em seu site oficial, que Tielemans assinou com o clube um contrato válido até junho de 2031, tornando-se a terceira contratação deste verão, após André Santos, do Chelsea, e o goleiro Karl Darlow, do Leeds United.





O comunicado oficial acrescentou: “Tielemans, que disputou 90 partidas pela seleção da Bélgica, acaba de voltar da Copa do Mundo de Futebol, onde levou a seleção de seu país às quartas de final do torneio”.

E continuou: “Na última temporada, ele deu sete assistências pelo Aston Villa e contribuiu para a conquista do título da Liga Europa pelo seu time, marcando o primeiro gol na final contra o Freiburg”.

E acrescentou: “Entre os atacantes e meio-campistas, Tielemans foi o que mais penetrou nas linhas defensivas a cada 100 passes na Premier League, além de ser o segundo jogador com mais passes de penetração sob pressão”.









Por sua vez, Yuri Tielemans disse no site oficial do Manchester United: “É difícil descrever o quanto estou orgulhoso por me juntar ao Manchester United. Assinar com um clube tão especial é uma sensação incrível; é a coroação de anos de dedicação desde que me apaixonei pelo futebol pela primeira vez”.

Ele acrescentou: “Tive a honra de alcançar o sucesso neste esporte, e isso só aumentou minha determinação em conquistar ainda mais. A ambição de todos no clube é muito clara; estamos todos decididos a lutar pelos maiores títulos nos próximos anos”.

Por outro lado, Jason Wilcox, diretor de futebol, disse: “Yuri sempre foi um dos principais meio-campistas da Premier League nos últimos sete anos. Ele possui todas as qualidades técnicas, além da ambição e da mentalidade, necessárias para ter sucesso no Manchester United”.

E explicou: “Yuri se destaca pela excepcional consistência em seu desempenho e trará mais tranquilidade, criatividade e liderança à nossa equipe. Estamos felizes em receber um jogador com sua influência e experiência, tanto em campo quanto no vestiário, enquanto continuamos a construir uma equipe pronta para disputar os maiores títulos”.







