É oficial... O Barcelona renova o contrato de seu craque

O Barcelona anunciou oficialmente a renovação do contrato do seu zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, que permanecerá nas fileiras do clube catalão até 2028.

O Barcelona informou, em seu site oficial, que a próxima temporada será a quinta de Andreas Christensen no clube, após sua chegada do Chelsea no verão de 2022.

Durante suas quatro temporadas com o clube catalão até o momento, ele disputou 98 partidas oficiais pelo Barcelona: 71 na Liga Espanhola, 15 na Liga dos Campeões, duas na Liga Europa, seis na Copa do Rei da Espanha e quatro na Supercopa da Espanha. Nesse período, conquistou três títulos da La Liga, uma Copa do Rei da Espanha e três títulos da Supercopa da Espanha.

Christensen foi afetado por lesões na temporada 2025/26, quando o jogador dinamarquês sofreu uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados por cerca de seis meses; ele retornou aos gramados no final da temporada e disputou a última partida do campeonato fora de casa contra o Valencia, no final de maio.

O site oficial do Barcelona destacou que a renovação do contrato significa a permanência de um jogador com valiosa experiência internacional e que, agora, após sua recuperação total, Christensen poderá contribuir com sua liderança e talento para a defesa do Barcelona nas próximas temporadas.