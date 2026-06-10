É oficial... O Barcelona decide o destino de Hamza Abdelkarim

O Barcelona decidiu oficialmente o destino do egípcio Hamza Abdelkarim, atacante do Al Ahly, que passou um período emprestado na equipe de base do clube catalão.

Abdelkarim foi transferido do Al-Ahly para a equipe de juniores do Barcelona na janela de transferências de inverno, em janeiro passado, por um período de empréstimo de seis meses, em uma negociação que causou grande repercussão na mídia, por ser o primeiro jogador egípcio a vestir a camisa do Barça.

Apesar do atraso na integração do jovem atacante ao time de reservas do Barcelona devido a trâmites administrativos, ele conseguiu, nas últimas semanas da temporada, demonstrar seu talento e provar que merece continuar no time espanhol.

Parece que o Barcelona decidiu recompensar Abdelkarim, já que o Al-Ahly, do Egito, anunciou hoje, quarta-feira, em comunicado que o clube catalão solicitou formalmente a ativação da cláusula de compra no contrato de empréstimo do jogador, para que ele se transfira definitivamente para a Espanha.

Reportagens da imprensa espanhola já haviam indicado anteriormente que Hans Flick, técnico da equipe principal do Barcelona, está impressionado com o potencial de Abdelkarim e deseja dar a ele a oportunidade de participar da pré-temporada com o time principal.

Hamza Abdelkarim é considerado um dos maiores talentos em ascensão nas categorias de base do clube catalão, tendo chamado a atenção recentemente por seu desempenho técnico e suas habilidades ofensivas, o que levou Flick a recompensá-lo promovendo-o aos treinos da equipe principal e acompanhando-o de perto durante a pré-temporada.

O jovem atacante se prepara para disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção egípcia, que começa amanhã, quinta-feira, e entrará para a história como o jogador egípcio mais jovem a participar do evento.