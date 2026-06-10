É oficial... O Al Ahly se despede de um de seus craques

O Al-Ahly anunciou, nesta quarta-feira, o término da sua relação com um dos astros do meio-campo, após uma trajetória profissional de sete anos com o time vermelho.

O contrato do jogador internacional malinês Aliou Diang com o Al-Ahly chegou ao fim naturalmente no final da temporada que acabou, já que Diang estava há algum tempo ligado à transferência para o clube espanhol Valencia, para iniciar sua nova trajetória na La Liga a partir da próxima temporada.

Em comunicado oficial, o Al Ahly expressou sua profunda gratidão e apreço a Aliou Diang pelo que ele contribuiu durante sua passagem pelo time, elogiando seu profissionalismo, dedicação e espírito de luta, que contribuíram para a conquista de inúmeros títulos.

Diang teve uma passagem de sucesso pelo Al-Ahly desde que chegou no verão de 2019, vindo do Mouloudia de Argel, tendo participado da conquista de 16 títulos, entre eles 3 campeonatos egípcios, 4 Ligas dos Campeões da África e outros títulos locais e continentais.

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Vale lembrar que Diang disputou sua última partida com a camisa do Al-Ahly contra o Al-Masry, na última rodada do campeonato, em meio a uma calorosa despedida da torcida do clube.